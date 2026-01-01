Trong các phương tiện vi phạm, chiếm đa số là xe mô tô với chung một lỗi là Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu tại Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, phường Thục Phán; có 3 ô tô vi phạm lỗi tốc độ tại Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp.

Danh sách các phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ 5 (Sông Hiến), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) để giải quyết.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Đối với lỗi không chấp hành đèn giao thông: Ô tô bị phạt tiền từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX. Xe máy bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX. Mức phạt lỗi ô tô chạy quá tốc độ: Quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/h: phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, trừ 2 điểm GPLX. Quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX. Quá tốc độ quy định trên 35 km/h: phạt tiền từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng, trừ 6 điểm GPLX.