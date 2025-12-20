Công an tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 11/12 - 17/12/2025).

Danh sách các phương tiện vi phạm.

Cũng theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi đăng thông báo này, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Tổ 5 (Sông Hiến), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.