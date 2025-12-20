Công an tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (từ ngày 11/12 - 17/12/2025).

Danh sách các phương tiện vi phạm.

Cũng theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi đăng thông báo này, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Tổ 5 (Sông Hiến), phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với lỗi không chấp hành đèn giao thông: Ô tô bị phạt tiền từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng (nếu gây tai nạn phạt 20.000.000 - 22.000.000 đồng), trừ 4 điểm GPLX; xe máy bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.0000 đồng (nếu gây tai nạn phạt 10.000.000 - 14.000.000 đồng), trừ 4 điểm GPLX.

Đối với lỗi quá tốc độ, xe ô tô quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm GPLX.

Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm GPLX.

Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm GPLX.