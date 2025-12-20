Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đối với lỗi không chấp hành đèn giao thông: Ô tô bị phạt tiền từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng (nếu gây tai nạn phạt 20.000.000 - 22.000.000 đồng), trừ 4 điểm GPLX; xe máy bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.0000 đồng (nếu gây tai nạn phạt 10.000.000 - 14.000.000 đồng), trừ 4 điểm GPLX.
Đối với lỗi quá tốc độ, xe ô tô quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm GPLX.
Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm GPLX.
Mức phạt chạy xe ô tô quá tốc độ quy định trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm GPLX.