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Sáng 9/8, một lãnh đạo phường Thục Phán xác nhận với VietNamNet, trên địa bàn mới xảy ra trận động đất vào lúc 2h39 cùng ngày.

"Trận động đất kéo dài khoảng 10 giây, người dân cảm nhận rung chuyển và nghe thấy tiếng nổ", lãnh đạo phường Thục Phán thông tin.

Một người dân phường Thục Phán xác nhận với PV: Vào thời gian trên, người này cảm nhận rõ rung lắc, camera cũng ghi lại cảnh mặt đất rung chuyển.

Trận động đất rạng sáng nay khiến nhiều xã, phường thuộc tỉnh Cao Bằng xảy ra rung lắc. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch UBND xã Hoà An cho biết, khoảng 2h39 sáng nay tại Hoà An và các xã lân cận có xảy ra động đất với độ rung lắc khá mạnh.

"Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Hoà An chưa ghi nhận thiệt hại gì về người và tài sản sau trận động đất", ông Trang thông tin.

Đây là trận động đất thứ 4 được ghi nhận tại tỉnh Cao Bằng trong vòng nửa tháng qua.

Trung tâm tỉnh Cao Bằng. Ảnh: XĐ

Mới đây nhất, vào chiều 3/8, nhiều người dân tại xã Bảo Lạc nghe thấy tiếng nổ phát ra từ trong lòng đất, sau đó cảm nhận nhà cửa rung lắc trong vài giây.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra lúc 15h19, có độ lớn 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định bằng 0.

Trước đó, lúc 9h44 ngày 30/7, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Bảo Lạc. Đến 20h51 ngày 1/8, một trận động đất có độ lớn 3,2, được ghi nhận tại xã Hưng Đạo, cách tâm chấn trận trước khoảng 25km.

Phường Thục Phán được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 5 đơn vị hành chính: Phường Sông Hiến, phường Đề Thám, phường Hợp Giang, xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng) và xã Hoàng Tung (huyện Hòa An).

Phường Thục Phán có diện tích tự nhiên 55.44 km², dân số hơn 41.000 người, là phường đặt trung tâm hành chính tỉnh Cao Bằng và có dân số lớn nhất trong các xã phường thuộc Cao Bằng.