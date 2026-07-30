CLIP (Lý Thị Thu Hườngg):

Theo thông báo động đất của Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra lúc 19h44 ngày 30/7, tọa độ 22.926° vĩ Bắc – 105.664° kinh Đông (khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), ở độ sâu chấn tiêu khoảng 10km với độ lớn 3,6 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng theo Viện Các Khoa học Trái đất, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này là cấp 0 tại tâm chấn.

Vị trí trận động đất. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Trên mạng xã hội, nhiều người sống tại khu vực xã Bảo Lạc và vùng lân cận cho biết đã cảm nhận được sự rung lắc khi xảy ra động đất. Trong khi đó, một số người khác cho biết họ cảm thấy chóng mặt khoảng 1-2 giây.