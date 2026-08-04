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Chiều 3/8, nhiều người dân tại xã Bảo Lạc nghe thấy tiếng nổ phát ra từ trong lòng đất, sau đó cảm nhận nhà cửa rung lắc trong vài giây. Cụ thể, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra lúc 15h19, có độ lớn 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định bằng 0.

Đây là trận động đất thứ ba được ghi nhận tại tỉnh Cao Bằng trong vòng 5 ngày.

Trước đó, lúc 9h44 ngày 30/7, một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra tại xã Bảo Lạc. Đến 20h51 ngày 1/8, trận động đất thứ hai, có độ lớn 3,2, được ghi nhận tại xã Hưng Đạo, cách tâm chấn trận trước khoảng 25km.

Tâm chấn trận động đất chiều 3/8 cách vị trí trận ngày 1/8 khoảng 23km.

Người dân cảm nhận nhà cửa rung lắc

Trao đổi với VietNamNet, anh T.T.P. (34 tuổi, trú tại xóm 3, xã Bảo Lạc) cho biết đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ hiện tượng động đất.

Theo anh P., người dân tại khu vực anh sinh sống đều cảm nhận được rung lắc trong ba lần động đất xảy ra những ngày qua. Riêng trận chiều 3/8, anh cảm thấy thời gian rung lắc kéo dài hơn, khoảng 4-5 giây.

“Lúc xảy ra rung lắc, nhiều người định chạy ra ngoài nhưng chỉ vài giây là kết thúc. Điều khiến chúng tôi lo nhất là nếu động đất xảy ra vào ban đêm thì sẽ khó ứng phó”, anh P. nói.

Anh cho biết người dân mong cơ quan chuyên môn cung cấp thêm thông tin về diễn biến động đất và hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn để tránh tâm lý hoang mang.

Cũng sống tại xã Bảo Lạc, chị Nông Thị Hoài Thương (29 tuổi) cho biết gia đình chị cảm nhận được cả ba lần rung lắc.

Theo chị Thương, trước khi nhà cửa rung lên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn. Ở trận chiều 3/8, hiện tượng rung lắc được cảm nhận trong khoảng 4-5 giây.

“Gia đình tôi ở nhà ba tầng, gần đồi và có khe suối nên cũng lo lắng nếu xảy ra động đất mạnh hơn. Mấy hôm nay, hễ nghe tiếng động lớn là mọi người đều giật mình”, chị Thương chia sẻ.

Những mô tả về thời gian và mức độ rung lắc trên là cảm nhận của người dân tại khu vực, không phải kết quả đo đạc chuyên môn về độ lớn của các trận động đất.

Vị trí trận động đất tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Bảo Lạc, cho biết các trận động đất được người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn cảm nhận rõ, một số nơi ghi nhận tiếng nổ kèm theo hiện tượng nhà cửa rung lắc. Đến nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã báo cáo diễn biến tới Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh; đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng.

Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực Bảo Lạc và Hưng Đạo nằm trên đới đứt gãy Sông Gâm, một trong những đới đứt gãy đang hoạt động ở vùng Đông Bắc. Khu vực này từng ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình do hoạt động kiến tạo, phần lớn không gây thiệt hại.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết cả ba trận động đất tại Cao Bằng trong những ngày qua đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi hoạt động động đất tại khu vực.