Trong hai ngày 27 và 28/1, việc hạn chế lưu thông áp dụng tại khu vực trung tâm phường Thục Phán. Các tuyến đường nằm trong diện này gồm: Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Hoàng Đình Giong, Kim Đồng, khu vực Vườn Cam, sân vận động cũ và một số đường nhánh lân cận.

Cao Bằng hạn chế phương tiện tại một số tuyến đường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không điều khiển phương tiện qua các khu vực trên, chủ động chọn lộ trình thay thế và chấp hành hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức sự kiện.

Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng), mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.