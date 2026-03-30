Phát biểu tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án tổ chức chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) diễn ra chiều ngày 30/3, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: "Mục tiêu trước mắt là thu hẹp khoảng cách với các địa phương, từng bước vươn lên".

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa: Việc khôi phục, lan tỏa các giá trị lịch sử nhằm góp phần giáo dục truyền thống, củng cố nền tảng tư tưởng và khơi dậy khát vọng phát triển cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Theo ông, đây là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải triển khai các khâu nền tảng ngay từ năm 2026. Tỉnh cần tận dụng các dấu mốc lịch sử quan trọng như 85 năm Hội nghị Trung ương 8 tại lán Khuổi Nậm, 85 năm Báo Việt Nam Độc Lập ra đời để lan tỏa giá trị, đóng góp vào các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, một số cơ quan của tỉnh phải xây dựng hệ thống tư liệu lịch sử, văn hóa cách mạng đầy đủ, chuẩn hóa, có khả năng sử dụng lâu dài và phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cao Bằng cũng đặt vấn đề sưu tầm, làm rõ nhiều câu chuyện lịch sử ít được biết đến, gắn với các địa danh, nhân vật cách mạng. Việc khôi phục, lan tỏa các giá trị này không chỉ phục vụ nghiên cứu mà còn góp phần giáo dục truyền thống, củng cố nền tảng tư tưởng và khơi dậy khát vọng phát triển cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Ông Nông Thanh Tùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước không chỉ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực phát triển.

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam diễn ra vào ngày 28/1.

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động là chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Hai tay xây dựng một sơn hà” ngày 28/1, được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối 4 điểm cầu tại Hà Nội, TPHCM, Nghệ An và Cao Bằng.

Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Chương trình đã góp phần hình thành và làm nổi bật trục di sản Hồ Chí Minh: Nghệ An - Cao Bằng - Hà Nội - TPHCM, phản ánh một tiến trình lịch sử xuyên suốt từ cội nguồn, trở về, hội tụ đến lan tỏa.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho báo VietNamNet cùng các đơn vị, tập thể khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Báo VietNamNet cùng 36 tập thể khác và 45 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026).