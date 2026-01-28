Với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử từ Pác Bó đến ngày toàn thắng, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Điểm cầu Cao Bằng có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người có công với cách mạng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Điểm cầu TPHCM có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Điểm cầu Nghệ An - quê hương Bác có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo tỉnh.

Bài học về tự lực, tự cường và dựa vào nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, diễn ra trong không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư ôn lại hành trình cứu nước của Bác: "Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu mốc đã kết tinh thành một trục di sản lịch sử, cách mạng, văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Từ quê hương Nghệ An nơi hun đúc tinh thần yêu nước và nhân ái, từ TPHCM nơi Người ra đi tìm đường cứu nước... để rồi sau 30 năm bôn ba, Người trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng, dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Tổng Bí thư, sự kiện Bác Hồ về nước là "sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập tự do của cách mạng Việt Nam". Từ những quyết định chiến lược tại Cao Bằng đã dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Tổng Bí thư chỉ ra 3 bài học lớn vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đầu tiên là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Hai là bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Ba là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

"Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: Muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh, muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội, muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả", Tổng Bí thư khẳng định.

Đông đảo người dân có mặt tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đề cập đến mục tiêu phát triển đất nước sau Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể.

Về mục tiêu đến năm 2030, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn. Đó là thu nhập ổn định, việc làm bền vững, tiếp cận thuận lợi giáo dục, y tế; khoảng cách phát triển giữa các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới từng bước được thu hẹp.

Đến năm 2045, hướng tới một Việt Nam phát triển tự chủ, an toàn và thịnh vượng, nơi con người thực sự là trung tâm, Tổng Bí thư nêu rõ: "Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước".

Giây phút xúc động của Tổng Bí thư Tô Lâm khi theo dõi chương trình ở điểm cầu Cao Bằng

Dành tình cảm riêng cho vùng đất cội nguồn, Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta, phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng".

Theo Tổng Bí thư, lời căn dặn ấy hôm nay đã được đặt trong yêu cầu mới: cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển. Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

Từ Pác Bó, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đi thông điệp: "Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được".

Tổng Bí thư kêu gọi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ đảng viên hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả để xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hùng cường và thịnh vượng.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Pác Bó. Ảnh: Lê Anh Dũng

Với mạch tư duy xuyên suốt “từ lịch sử đến thời đại”, chương trình được kết cấu thành 3 chương lớn: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Lấy hình tượng nghệ thuật “đôi bàn tay” làm điểm tựa cảm xúc, cầu truyền hình không chỉ tái hiện sống động tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà còn mở ra cuộc “đối thoại với hiện tại”.

Từ Pác Bó - cội nguồn cách mạng, chương trình khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.