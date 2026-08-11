Ngày 11/8, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành văn bản 2918 yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo.

Tổng hợp ban đầu của Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng cho thấy, tổng kinh phí tương ứng nhu cầu sách giáo khoa của học sinh toàn tỉnh năm học 2026-2027 khoảng 31,892 tỷ đồng.

Trong đó, 114.358 học sinh thuộc diện hưởng chính sách giáo dục, giá trị sách giáo khoa tương ứng khoảng 27,501 tỷ đồng. 17.613 học sinh tại 3 phường Tân Giang, Nùng Trí Cao và Thục Phán hiện không thuộc diện hỗ trợ, dự kiến phải tự mua sách với tổng số tiền khoảng 4,391 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo văn bản trên, Cao Bằng xác định con số 31,892 tỷ đồng không đồng nghĩa với số ngân sách phải chi để mua sách trong năm học tới.

Các em học sinh ở xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trước khi đề xuất kinh phí, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải kiểm kê chính xác số sách đang có, số còn sử dụng được, có thể thu hồi, tiếp nhận, điều chuyển và tái sử dụng. Ngân sách chỉ mua phần thực sự còn thiếu.

Đáng chú ý, Cao Bằng định hướng xây dựng đề án bảo đảm sách giáo khoa giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc Nhà nước đầu tư một lần, sử dụng nhiều năm; học sinh mượn và trả; nhà trường quản lý; sách có thể điều chuyển trong toàn tỉnh và chỉ mua bổ sung phần thiếu, hao hụt.

Sách được đầu tư bằng ngân sách sẽ được quản lý như tài sản, học liệu dùng chung của trường, có mã quản lý và theo dõi việc mượn - trả. Cuối năm học, sách được thu hồi, phân loại, sửa chữa để tiếp tục sử dụng.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Cao Bằng, mục tiêu cũng được chuyển từ việc tính toán “mỗi năm mua bao nhiêu bộ sách” sang “100% học sinh có đủ sách để học ngay từ đầu năm học” và nâng tỷ lệ sách được tái sử dụng.

Tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu tính chi phí vòng đời của sách giáo khoa, so sánh ít nhất 3 phương án: gia đình tự mua hoặc được hỗ trợ tiền như hiện nay; ngân sách mua sách mới cấp cho học sinh; và ngân sách đầu tư kho sách dùng chung để thu hồi, tái sử dụng nhiều năm.

Các phương án phải tính được cả số ngân sách có thể tiết kiệm sau 3 năm và 5 năm.

Một vấn đề khác được Cao Bằng đặc biệt lưu ý là sách bài tập, tài liệu bổ trợ. Tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng Nhà nước miễn phí sách giáo khoa nhưng số tiền gia đình phải bỏ ra mua sách bài tập, tài liệu bổ trợ lại lớn hơn tiền mua sách giáo khoa; đồng thời nghiêm cấm ép buộc hoặc biến tài liệu tham khảo, bổ trợ thành tài liệu bắt buộc.

Theo văn bản 2918, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT phải hoàn thiện phương án cho năm học 2026-2027, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8; dự thảo đề án giai đoạn 2026-2030 phải được báo cáo trong tháng 10/2026.