Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định, Đại tá Lê Hồng Giang được điều động từ Công an tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng. Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Hồng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh đề nghị Đại tá Lê Hồng Giang sớm nắm bắt địa bàn, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Ông cũng yêu cầu tân Phó Giám đốc tham gia xây dựng lực lượng Công an Cao Bằng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Lê Hồng Giang cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng tập thể Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước khi được điều động, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.