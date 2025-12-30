Ngày 30/12, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lượng khách trung bình dịp này đạt 131.000 lượt/ngày. Hai ngày cao điểm nhất là 1/1 và 4/1/2026 với 786 chuyến bay, phục vụ 135.000 lượt khách.

Tổng số chuyến bay đi và đến duy trì khoảng 760 chuyến/ngày, gồm 450 chuyến nội địa và 310 chuyến quốc tế. Con số này tăng 12% so với Tết Dương lịch 2025.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TK

Về khai thác nhà ga, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã hoàn tất chuyển sang Nhà ga T3. Riêng VietJet Air vẫn hoạt động tại Nhà ga T1.

Cảng khuyến cáo hành khách tăng cường làm thủ tục trực tuyến và hạn chế người đưa tiễn. Hệ thống thông tin FIDS tại cả hai nhà ga đã cập nhật đầy đủ dữ liệu để hành khách theo dõi.