Khoảng 10h sáng 26/8, khu vực làm thủ tục xuất cảnh ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đông kín người. Hàng trăm hành khách xếp hàng chờ đợi lâu hơn thường lệ.

Nhiều du khách quốc tế mệt mỏi, tranh thủ ngồi nghỉ ngay trên sàn nhà trong lúc chờ hệ thống được khôi phục.

Do tắc nghẽn làm thủ tục xuất cảnh gây ra ảnh hưởng dây chuyền nghiêm trọng. Nhiều chuyến bay đã phải hoãn khởi hành. Một số hành khách ngồi chờ hàng giờ đồng hồ chưa qua được cửa hải quan. Điều này khiến không ít người lo lắng, bất an vì sợ ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân.

Để giải quyết tình hình, các hãng hàng không đã liên tục phát thông báo trấn an hành khách, đồng thời nhanh chóng sắp xếp lối đi ưu tiên cho những chuyến bay sắp đến giờ cất cánh. Phương án đổi chuyến cũng được chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro.

Hành khách ùn ứ chờ làm thủ tục do lỗi hệ thống làm thủ tục xuất cảnh. Ảnh: Duy Khang.

Theo Trung tâm An ninh, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đến trưa cùng ngày, hệ thống dần khôi phục, các quầy cửa khẩu hoạt động trở lại bình thường, tình trạng tắc nghẽn dần được giải quyết. Sự cố gây ảnh hưởng khoảng 7 chuyến bay.

Cũng trong ngày 26/8, tình hình thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 5 cũng khiến nhiều chuyến bay nội địa tại Tân Sơn Nhất bị chậm giờ. Nhiều hành khách cho biết, chuyến bay của họ bị lùi thời gian khởi hành do mưa giông, đặc biệt là các đường bay từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Còn theo đại diện các hãng hàng không, do ảnh hưởng của cơn bão, một số chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất phải thay đổi kế hoạch khai thác. Điều này đã gây ra sự chậm trễ dây chuyền cho nhiều chuyến bay khác trong ngày.

Cục Hàng không Việt Nam đã ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24, tăng cường phối hợp và theo dõi sát sao diễn biến của bão để điều chỉnh lịch bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.