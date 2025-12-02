XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Sáng sớm nay, từ cầu Thăng Long nhìn vào nội đô, cả thành phố chìm trong một lớp mù trắng đục.

Khu vực phường Từ Liêm xuất hiện lớp mù dày đặc.

Gần 10h, khu vực phường Cầu Giấy vẫn chìm trong lớp mù.

Tại các tuyến đường như Trần Duy Hưng, Láng Hạ và khu vực phía Tây thành phố, người đi đường cảm nhận rõ sự ngột ngạt. Các tòa chung cư, cao ốc bị lớp bụi mịn che khuất, tầm nhìn xa giảm sút.

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), chất lượng không khí của Hà Nội ngày 2/12 đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm với chỉ số AQI là 283.

Ảnh: Đức Hoàng

Ngoài Hà Nội, các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và TP Hải Phòng cũng ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu (màu đỏ).

Dự báo, ngày mai (3/12), chỉ số AQI tại Hà Nội có thể giảm xuống mức 190 (mức xấu) nhưng vẫn gây hại cho sức khỏe.

Hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc ghi nhận chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức rất xấu. Ảnh: CEM

Trước tình hình này, nhiều trường học tại Thủ đô đã chủ động hủy bỏ các hoạt động ngoài trời, chuyển sang sinh hoạt trong nhà để bảo vệ học sinh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh, người dân (đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có bệnh hô hấp) nên hạn chế ra đường.

Khu vực có hồ điều hòa cũng xuất hiện lớp mù bao phủ.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang đạt chuẩn khi đi ra đường. Ảnh: Đức Hoàng

Nếu bắt buộc phải di chuyển, người dân cần trang bị khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng quy cách (ôm sát sống mũi, không để hở).

Tại gia đình, người dân nên đóng kín cửa, sử dụng máy lọc không khí, thường xuyên vệ sinh mũi họng và bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.