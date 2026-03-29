Ngày 29/3, Ban Quản lý dự án 85 cho biết đã báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời đề xuất lùi thời điểm đưa tuyến chính vào khai thác sang tháng 4/2026, thay vì trước ngày 31/3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đơn vị này, hơn 18km tuyến chính dự kiến khai thác tạm đang gặp vướng mắc về tổ chức giao thông kết nối. Cụ thể, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công, việc thu hẹp làn xe tại trạm thu phí khiến phương án cho xe từ Quốc lộ 51 đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không còn khả thi.

Lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Long Thành không khả thi. Ảnh: Hoàng Anh

Trong khi đó, dự án thành phần 1 chưa hoàn thành nên hiện chỉ còn phương án kết nối từ Quốc lộ 51 qua đường Bưng Môn, sau đó đi đường gom để nhập vào cao tốc tại Km16+275. Ban Quản lý dự án 85 đã điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng này.

Tuy nhiên, tuyến đường Bưng Môn hiện xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban Quản lý dự án 85 đã phối hợp với địa phương sửa chữa, thảm nhựa mặt đường và bổ sung đoạn kết nối vào đường gom, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4.

Nhiều phương tiện tự ý chạy vào cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai và TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài ra, tiến độ một số hạng mục bị ảnh hưởng do thiếu hụt nhân công, giá vật tư và nhiên liệu biến động. Bên cạnh đó, các nhà thầu phải bổ sung thi công một số đoạn đường gom tạm tại Km30+060 – Km30+220 và Km30+433 – Km30+745, đồng thời di dời hàng rào an toàn giao thông do mặt bằng giai đoạn 2 chưa được địa phương bàn giao.