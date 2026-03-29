Ngày 29/3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử lý một trường hợp ô tô hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước đó, chiều 28/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 85A-044.xx do nam tài xế 49 tuổi (trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định phương tiện này đã hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng.

Lực lượng CSGT tiến hành niêm phong xe ô tô theo quy định. Ảnh: Đội CSGT số 6

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời niêm phong phương tiện theo quy định. Với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Chủ phương tiện là Công ty L.P. cũng bị xử phạt 22 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe là 27 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo, đăng kiểm không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.