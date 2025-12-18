Hai dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025. Hình ảnh nút giao phía đầu tuyến thuộc TP Cần Thơ.

Dự án khởi công ngày 1/1/2023, có chiều dài tuyến chính hơn 110 km, tổng mức đầu tư trên 27.500 tỷ đồng, hiện đang được tập trung đẩy mạnh thi công để kịp khánh thành đúng tiến độ.

Dự án đi qua địa bàn TP Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Hình ảnh tại nút giao IC5 (đoạn thuộc tỉnh Hậu Giang cũ).

Công trình do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Đến nay, tổng sản lượng đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng (đoạn Cần Thơ – Hậu Giang đạt 90%, Hậu Giang – Cà Mau đạt 83%). Riêng phần tuyến chính ưu tiên thông xe đạt 93% (Cần Thơ – Hậu Giang đạt 96%, Hậu Giang – Cà Mau đạt 92%).

Các nhánh đường dẫn lên xuống cao tốc và nhiều đoạn trên tuyến chính trông như một tuyến cao tốc đã đưa vào sử dụng.

Giai đoạn đầu tuyến có 4 làn xe (2 làn xe cho mỗi chiều), tốc độ cho phép 80km/h, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ một số vị trí đặc biệt như qua cầu lớn).

Hình ảnh tại điểm đầu thuộc khu vực Hậu Giang cũ.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công đang khẩn trương làm việc xuyên ngày đêm. Bên cạnh việc thảm mặt đường tại một số đoạn, nhiều vị trí được lắp đặt dải phân cách, hộ lan, hoàn thiện thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường và hệ thống an toàn giao thông.

Anh Khương Công Đạt (công nhân thảm mặt đường) cho biết, những ngày qua đội ngũ công nhân thay nhau làm việc không nghỉ để đảm bảo tiến độ.

Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm.

Các mũi thi công tập trung vào làm sạch mặt đường, sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo, hệ thống hộ lan, tấm chắn và các hạng mục an toàn giao thông.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 110 km, là một trong những đoạn cuối cùng của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông; khi hoàn thành sẽ nối liền toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ. Dù thời gian đầu gặp một số khó khăn về nguồn cát san lấp, giá vật liệu tăng, miền Tây mưa nhiều…

Nhờ sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, nhiều khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ. Với nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, tuyến cao tốc đang đếm ngược từng ngày về đích.

Hình ảnh tại nút giao IC5 – nơi dự kiến tổ chức sự kiện thông tuyến vào ngày 19/12.

Hình ảnh tại điểm cuối cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (nút giao IC12), thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, lễ khánh thành tuyến cao tốc là một trong 11 sự kiện khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm trên cả nước, được tổ chức đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điểm cầu trung tâm đặt tại Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.