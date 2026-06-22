Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư nút giao mới nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối đồng bộ giữa dự án với hệ thống giao thông quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Khi nút giao mới được đưa vào khai thác, các nhánh kết nối giữa đường tỉnh 427 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Thường Tín hiện hữu sẽ được đóng để tổ chức lại giao thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty CP Vinhomes hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đấu nối công trình, đồng thời phối hợp với Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thống nhất phương án thiết kế nút giao, tổ chức giao thông, thu phí và lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí.

Phương án thiết kế phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc và ra vào khu đô thị.

Nút giao mới trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến kết nối trực tiếp với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Hiện cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang áp dụng hình thức thu phí kín. Vì vậy, nút giao mới phải được thiết kế đồng bộ với hệ thống thu phí hiện hữu, bao gồm các làn thu phí và thiết bị phục vụ việc ra vào cao tốc.

Bộ Xây dựng cho biết toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng nút giao, hệ thống thu phí và các hạng mục liên quan sẽ do chủ đầu tư dự án tự bố trí, không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên gọi trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic) là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Thủ đô. Dự án đã được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư với diện tích hơn 9.000ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành khu liên hợp thể thao, sân vận động quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu đáp ứng điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế như ASIAD và Olympic.

Dự kiến, khu liên hợp thể thao và sân vận động trung tâm sẽ hoàn thành vào quý II/2030, trong khi toàn bộ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2035.