Chiều 28/6, các tuyến cao tốc qua Đồng Nai như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rơi vào tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện đổ dồn về TPHCM tăng cao.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe hướng từ Đồng Nai về TPHCM tăng mạnh từ đầu giờ chiều. Tại một số đoạn qua khu vực Long Thành, các phương tiện phải giảm tốc, nối đuôi nhau di chuyển chậm khoảng 5km.

Đặc biệt, khu vực nút giao Long Thành và các nhánh kết nối với quốc lộ 51 (phường Long Thành, TP Đồng Nai) ghi nhận lượng xe dồn về lớn. Ô tô con, xe khách, xe tải nối thành hàng dài, nhiều thời điểm chỉ có thể nhích từng đoạn ngắn qua khu vực nhập làn, tách làn.

Lượng xe dồn về đông khiến xe cấp cứu phải di chuyển ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Một số người chủ động đổi lộ trình để tránh ùn tắc trên cao tốc, tuy nhiên khi vào các tuyến kết nối vẫn gặp cảnh xe đông, di chuyển chậm.

Ông Tâm (ngụ TPHCM) cho biết, bình thường ông di chuyển qua cầu Long Thành để về TPHCM. Tuy nhiên, do lượng xe trên cao tốc tăng cao nên ông chủ động đổi hướng sang tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tránh ùn tắc.

“Tôi đổi hướng để tránh kẹt xe trên cao tốc về TPHCM, nhưng các tuyến kết nối cũng đông phương tiện nên vẫn mất khá nhiều thời gian”, ông Tâm nói.

Ngoài lượng xe tăng cao vào chiều cuối tuần, việc thi công dự án mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành khiến tốc độ lưu thông bị hạn chế tại một số vị trí, khiến dòng xe dồn ứ kéo dài.

Trong khi đó, tại điểm đầu nút giao Võ Nguyên Giáp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dòng xe từ nhiều hướng dồn về khiến khu vực này cũng rơi vào tình trạng "quá tải".

Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai, cũng rơi vào tình trạng quá tải khi lượng phương tiện từ các hướng dồn về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng cao.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên quá tải vào cuối tuần do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, trong khi trên tuyến đang thi công mở rộng tại nhiều vị trí. Để hạn chế ùn tắc, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân từ TPHCM đi Đồng Nai nên tránh lưu thông trên cao tốc trong khung giờ từ 6h-9h và từ 15h-19h. Đây là thời điểm lượng xe tăng cao, thường xảy ra ùn ứ trên cao tốc. Đối với chiều trở về TPHCM vào ngày chủ nhật, CSGT khuyến cáo người dân nên xuất phát trước 13h hoặc sau 20h. Khung giờ từ 14h đến 20h thường ghi nhận lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc kéo dài trên toàn tuyến.