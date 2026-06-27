Theo chủ đầu tư, trạm dừng nghỉ Km329+700 được xây dựng trên diện tích 7,1 ha, gồm hai khu dịch vụ đối xứng ở hai bên tuyến cao tốc. Đây là trạm dừng nghỉ loại I - cấp cao nhất theo quy chuẩn hiện hành, được đầu tư đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và sử dụng các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Trạm dừng nghỉ ở hai bên đường nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Dương

Trạm dừng nghỉ được đưa vào sử dụng vào ngày 22/6. Lê Dương

Khu vực ăn uống, nghỉ ngơi của khách. Ảnh: Lê Dương

Trạm dừng nghỉ có điểm sạc pin dành cho xe điện. Ảnh: Lê Dương

Cây xăng trong trạm dừng nghỉ. Ảnh: Lê Dương

Trạm dừng nghỉ có bãi đỗ xe rộng hơn 12.000m², nhà dịch vụ hai tầng, trạm cấp nhiên liệu, khu bảo dưỡng phương tiện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các tiện ích được đầu tư đồng bộ.

Trước đó, từ tháng 4/2023, tuyến cao tốc Bắc - Nam đã được đưa vào khai thác nhưng chưa có trạm dừng nghỉ, khiến người dân và tài xế gặp nhiều bất tiện khi lưu thông.

Sau gần một năm thi công, trạm dừng nghỉ đầu tiên đã đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ trên tuyến cao tốc, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, đồng thời nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.