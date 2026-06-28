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Ngày 28/6, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi, đồng thời đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng sau khi người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra của lực lượng chức năng và tăng tốc bỏ chạy.

Theo đó, khoảng 11h ngày 27/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 21B, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện ô tô đầu kéo BKS 30M-370.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29RM-060.XX có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Cảnh sát đo kích thước thành thùng của ô tô đầu kéo. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh, tài xế đã tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng CSGT lập tức bám theo, liên tục phát tín hiệu và sử dụng loa yêu cầu dừng phương tiện, song người này vẫn tiếp tục di chuyển. Chỉ đến khi đến khu vực đường 427, tài xế mới dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.C.P. (SN 1993, trú tại Hà Nội). Phương tiện có kích thước thành thùng không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đều âm tính.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế N.C.P. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.C.P., đồng thời là chủ phương tiện, về các hành vi: điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Với các lỗi trên, tài xế bị đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng.