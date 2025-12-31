Ngày 31/12, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa vào khai thác hệ thống trạm dừng nghỉ và các công trình dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Hiện nay, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ đã có 5 trạm dừng nghỉ chính thức đang hoạt động, gồm: Cầu Giẽ – Ninh Bình; Cao Bồ – Mai Sơn; La Sơn – Hòa Liên; TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; TPHCM – Trung Lương.

Ngoài ra, một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cũng mới được đưa vào sử dụng. Các trạm và điểm dừng này cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và các dịch vụ thiết yếu của người và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Ảnh: Vũ Điệp

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Các nhà đầu tư đang triển khai theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Cụ thể, đến ngày 31/12/2025, 10 trạm đã có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác, nâng tổng số lên 15 trạm dừng nghỉ và 1 điểm dừng xe phục vụ trên tuyến cao tốc.

Các trạm gồm: (1) Mai Sơn - Quốc lộ 45, (2) Nghi Sơn - Diễn Châu, (3) Hàm Nghi - Vũng Áng, (4) Vũng Áng - Bùng, (5) Cam Lộ - La Sơn, (6) Vân Phong - Nha Trang, (7) Nha Trang - Cam Lâm, (8) Cam Lâm - Vĩnh Hảo, (9) Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, (10) Phan Thiết - Dầu Giây.

Tiếp đó, đến 31/1/2026, thêm 10 trạm dừng nghỉ có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác, gồm:

(1) Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, (2) Diễn Châu - Bãi Vọt, (3) Bùng - Vạn Ninh, (4) Vạn Ninh - Cam Lộ, (5) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15, (6) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77, (7) Hoài Nhơn - Quy Nhơn, (8) Quy Nhơn - Chí Thạnh, (9) Cần Thơ - Hậu Giang, (10) Hậu Giang - Cà Mau.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo – Phan Thiết (Km144) hiện chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng.

Trong thời gian các trạm dừng nghỉ tiếp tục được xây dựng, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại trong dịp lễ, Tết năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe, các nút giao ra vào cao tốc và các dịch vụ lân cận (như trạm xăng dầu, hàng quán) trên toàn tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại hầu hết các nút giao ra vào cao tốc đều có hệ thống cây xăng, dịch vụ ăn uống và các tiện ích cơ bản, giúp người dân chủ động dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, bảo đảm hành trình an toàn.