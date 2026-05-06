Theo Cục Đường bộ, dù một số đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2026, nhưng hệ thống trạm dừng nghỉ đi kèm chưa theo kịp. Nhiều trạm vẫn thi công cầm chừng, chưa hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, đặc biệt là trạm cấp nhiên liệu và trạm sạc điện.

Nguyên nhân chủ yếu mang tính chủ quan, xuất phát từ việc một số nhà đầu tư thiếu quyết liệt, chậm hoàn thiện thủ tục, chưa xử lý dứt điểm vướng mắc với nhà thầu.

Nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam chậm tiến độ, chưa đáp ứng được các dịch vụ thiết yếu. Ảnh: XD.

Cục Đường bộ yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 7, 85 và đường Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Đồng thời, các doanh nghiệp dự án bị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ gồm: Liên danh Petrolimex; Liên danh Futabuslines – Thành Hiệp Phát; Công ty CP Đầu tư tổng hợp Minh Đăng. Các đơn vị này phải khẩn trương tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ theo hợp đồng.

Riêng trạm dừng nghỉ Km77+820 trên tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Liên danh Petrolimex được yêu cầu chủ động phối hợp với Ban QLDA 2 để hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, đặc biệt là hệ thống đường ra vào nhằm tránh xung đột phương tiện.

Trong tháng 5/2026, các trạm trên phải được hoàn thành các hạng mục cơ bản như đường ra vào, biển báo, chiếu sáng, công trình dịch vụ tối thiểu để đưa vào khai thác tạm.

Khu Quản lý đường bộ III được giao tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn tại các điểm đấu nối trạm dừng nghỉ.

Các nhà đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện phù hợp định hướng giao thông xanh, đáp ứng đa dạng phương tiện. Theo Cục Đường bộ, việc hoàn thiện trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ người dân mà còn là điều kiện để triển khai thu phí cao tốc.