Sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra báo cáo hoạt động chuyên môn trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-3/5). Theo báo cáo, tổng số lượt bệnh nhân nhập viện cấp cứu đạt 1.088 lượt, trung bình 272 bệnh nhân/ngày. Số ca cao nhất ghi nhận vào ngày 3/5 với 290 lượt, thấp nhất vào ngày 1/5 với 246 lượt.

Đáng chú ý, dù tổng số bệnh nhân vào cấp cứu giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2025, cơ cấu nguyên nhân lại có sự dịch chuyển rõ rệt. Tai nạn giao thông ghi nhận 154 ca (trung bình 39 ca/ngày), giảm 20,1% so với năm ngoái - tín hiệu tích cực cho thấy ý thức tham gia giao thông của người dân trong dịp lễ đã được cải thiện.

Tuy nhiên, tai nạn sinh hoạt lại tăng mạnh tới 42,4% với 49 ca (trung bình 12 ca/ngày). Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận 21 ca do đánh nhau, 13 ca ngộ độc và 8 ca do rắn và côn trùng cắn trong suốt kỳ nghỉ.

Bên trong Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy dịp lễ. Ảnh: BVCC

Tính đến 7h sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy còn 1.895 bệnh nhân đang điều trị nội trú - tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025 (1.724 bệnh nhân). Trong 4 ngày lễ, bệnh viện tiếp nhận 1.010 ca nhập viện (trung bình 253 ca/ngày) và cho xuất viện 884 ca (trung bình 221 ca/ngày).

Công suất sử dụng giường bệnh toàn viện đạt 75,8% trên tổng số 2.500 giường phân bổ. Một số khoa chịu áp lực đặc biệt lớn như Khoa Nội thần kinh (114,7%), Khoa Ngoại thần kinh lầu 3B3 (108,6%), Khoa Nội tiết (108,2%) và Khoa Ngoại tiết niệu (103%). Riêng Khoa Hồi sức cấp cứu ghi nhận công suất sử dụng 100%.

Trong kỳ nghỉ lễ, bệnh viện thực hiện tổng cộng 137 ca phẫu thuật cấp cứu (trung bình 34 ca/ngày), giảm 21,8% so với 175 ca cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Khoa Ngoại tiêu hóa dẫn đầu với 36 ca, tiếp theo là Khoa Thần kinh (33 ca) và Khoa Chỉnh hình (27 ca). Ngày có số ca phẫu thuật cao nhất là 2/5 với 45 ca.

Về sử dụng máu, bệnh viện dùng 439 đơn vị (toàn bộ loại 350ml), giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kho máu hiện còn lưu trữ 6.920 đơn vị, đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu điều trị.