Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, gian hàng của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nổi bật với khu vực trải nghiệm y tế thông minh, mang đến cái nhìn sống động về những bước tiến vượt bậc trong chăm sóc sức khỏe.

Từ phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi, ứng dụng quản lý sức khỏe số, đến công nghệ thực tế ảo tăng cường HoloLens, Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Phiên bản AI - trợ lý thông minh của bác sĩ tại gian hàng. Ảnh: M.Thanh.

Ung thư phổi từ lâu được ví như “sát thủ thầm lặng” với tỷ lệ tử vong cao do thường được phát hiện muộn. Nhận thấy thách thức này, Bệnh viện Bạch Mai đã hợp tác với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội để phát triển phần mềm AI có khả năng phân tích đồng thời ba loại hình ảnh y khoa: CT lồng ngực, nội soi phế quản và mô bệnh học. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hệ thống AI đồng bộ được ứng dụng trên cả ba lĩnh vực chẩn đoán ung thư phổi, mở ra triển vọng lớn cho việc phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Phần mềm hoạt động như một “trợ lý thông minh” cho bác sĩ:

Trên ảnh CT lồng ngực: Tự động phát hiện các nốt bất thường, chỉ ra vùng nghi ngờ ung thư, giúp bác sĩ định hướng nhanh chóng và chính xác.

Trên ảnh nội soi phế quản: Nhận diện tổn thương ở những vị trí khó quan sát, đồng thời gợi ý vị trí sinh thiết tối ưu.

Trên ảnh mô bệnh học: Phân loại tế bào ung thư với độ chính xác cao, hỗ trợ xác định loại ung thư phổi như ung thư biểu mô tuyến hay biểu mô vảy.

Kết quả thử nghiệm cho thấy phần mềm không chỉ rút ngắn thời gian chẩn đoán mà còn nâng cao khả năng phát hiện tổn thương siêu nhỏ, giảm áp lực cho bác sĩ, đặc biệt tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Đây là bước tiến mang tính đột phá, góp phần chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và nâng cao chất lượng điều trị ung thư trên cả nước.

Tại triển lãm, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành của phần mềm: từ nhập dữ liệu hình ảnh, theo dõi AI phân tích, đến khi bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng. Sự trực quan và hiệu quả của công nghệ này đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Người dân được trải nghiệm khám sức khỏe và tư vấn miễn phí. Ảnh: P.Thúy.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo của ngành y tế Việt Nam. "Chúng tôi hy vọng công nghệ này sẽ giúp nhiều người phát hiện bệnh sớm, từ đó có cơ hội điều trị hiệu quả hơn, mang lại hy vọng cho hàng ngàn gia đình", Phó giáo sư Cơ nói.

Bên cạnh AI, Bệnh viện Bạch Mai còn giới thiệu ứng dụng Bạch Mai Care, một giải pháp y tế thông minh giúp người dân dễ dàng quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân và gia đình. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt lịch khám, tra cứu kết quả xét nghiệm, hay nhận tư vấn y tế từ xa. Ứng dụng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự tiện lợi, đặc biệt cho những người ở xa hoặc có lịch trình bận rộn.

Một điểm nhấn khác tại gian hàng là trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường HoloLens. Khách tham quan có thể nhìn thấy các mô hình giải phẫu 3D, quan sát cấu trúc cơ thể người hoặc mô phỏng quy trình phẫu thuật ngay trước mắt. Công nghệ này hứa hẹn sẽ hỗ trợ bác sĩ trong đào tạo, lập kế hoạch phẫu thuật và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ngoài ra, khách tham quan còn được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí trong ba lĩnh vực tim mạch, đo loãng xương bằng thiết bị hiện đại và phân tích tình trạng da.

