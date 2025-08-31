Bà N.L (61 tuổi, trú tại Phú Thọ) không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Khoảng 2 ngày sau khi xuất hiện tình trạng tiểu buốt, tiểu ra máu kèm đau mỏi vùng thắt lưng, bà L. đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) khám.

Kết quả thăm khám cho thấy thành bàng quang dày không đều, tại đáy bên phải xuất hiện một khối tổ chức đặc có xơ hóa, vôi hóa, kích thước 53x54x50mm. Khối này sùi vào lòng bàng quang, bờ không đều, ranh giới rõ, đồng thời xâm lấn vào niệu quản bên phải gây giãn đài bể thận. Khối u có hình ảnh tăng sinh mạch, nước tiểu quan sát không đồng nhất.

Với các kết quả thu được, bác sĩ thống nhất chẩn đoán bà L. mắc ung thư bàng quang xâm lấn niệu quản phải. Người bệnh cùng gia đình đã được tư vấn và hướng dẫn lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

U bàng quang là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây chảy máu đường tiểu, tắc nghẽn niệu quản, suy thận và đe dọa tính mạng nếu không phát hiện sớm. Điều đáng lo ngại là nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng ban đầu như tiểu ra máu, tiểu buốt, tiểu rắt hay đau vùng hông lưng, dẫn đến việc bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Đại Lâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người trên 50 tuổi, cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý đường tiết niệu cũng như các bệnh mạn tính khác.

Ung thư bàng quang là một trong những bệnh lý ác tính khá phổ biến, thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên. Các dấu hiệu sớm của ung thư bàng quang như:

- Tiểu ra máu, tiểu nhiều lần trong ngày

- Tiểu khó và đau, tiểu buốt, không tự chủ, có dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu do bàng quang bị kích thích hoặc bị giảm thể tích.

- Đau vùng lưng dưới.

- Có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

