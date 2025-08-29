Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm loại bỏ các chất thải từ quá trình chuyển hóa, duy trì cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp và sản xuất hormone giúp tạo hồng cầu. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, thận được coi là cơ quan chủ về sự sinh trưởng.

Tuy nhiên, bệnh thận giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Theo Aboluowang, có một số dấu hiệu quan sát được trên cơ thể, đặc biệt ở tay, có thể giúp nhận biết tình trạng sức khỏe của thận.

1. Tay tê

Tay thường xuyên tê có thể là dấu hiệu thận không khỏe. Khi thận suy, khả năng loại bỏ độc tố giảm, khiến các chất độc tích tụ trong mạch máu, ảnh hưởng tuần hoàn, dẫn đến tay chân tê. Đây là cảnh báo sớm mà bạn không nên bỏ qua, bởi liên quan trực tiếp đến chức năng thận và sức khỏe toàn thân.

Đôi tay là nơi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo nhiều loại bệnh. Ảnh minh họa: Ban mai

2. Móng tay út nhợt nhạt

Nếu móng tay út nhợt nhạt, có đốm trắng hoặc khô, không bóng, chức năng thận nguy cơ có vấn đề. Mọi người không nên chỉ dựa vào các triệu chứng như tiểu nhiều, mệt mỏi, ra mồ hôi để xác định thận yếu, vì lúc này thận đã suy nghiêm trọng.

3. Móng tay gồ ghề

Người khỏe mạnh, móng tay thường phẳng và mịn. Nếu móng tay gồ ghề, khó biến mất trong thời gian ngắn, cần chú ý thận có vấn đề. Trường hợp nhẹ có thể phục hồi bằng chế độ dinh dưỡng, ca nặng hơn nên đi khám.

4. Lòng bàn tay đỏ

Lòng bàn tay đỏ có thể do nhiều nguyên nhân như thời tiết lạnh, bệnh gan, bệnh tim mạch hoặc hen suyễn. Nếu lòng bàn tay đỏ không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu thận suy. Người thận yếu thường có tay đỏ hơn bình thường, đôi khi đỏ xen lẫn trắng. Những người thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức dễ gặp tình trạng này.

5. Tay sưng

Sưng tay chân là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim, gan hoặc thận. Khi thận gặp vấn đề, khả năng thải nước giảm, dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể và gây sưng. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng mà bạn không nên bỏ qua, bởi sưng phù lâu ngày dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Ăn ba đen

Đậu đen: Từ xưa, đậu đen đã được gọi là “ngũ cốc của thận” bởi hình dáng giống thận và tác dụng bổ thận. Đậu đen giúp bồi bổ cơ thể, thải độc, đặc biệt tốt cho người thận yếu.

Mè đen: Bổ gan thận, dưỡng năm tạng, tăng sức lực, nuôi cơ bắp, bổ não tủy. Mè đen dùng để điều trị chóng mặt, tóc bạc sớm, rụng tóc, đau lưng, mỏi gối, mệt mỏi, khó đi lại, tổn thương ngũ tạng, da khô, táo bón.

Gạo đen: Được mệnh danh là “ngọc trong các loại gạo”, giàu dinh dưỡng hơn gạo trắng, chứa protein, chất béo, amino acid, sắt, kẽm, đồng, mangan, canxi, magie… Ăn gạo đen lâu dài giúp bổ máu, tăng khí, dưỡng thận, sáng mắt, tăng cường trao đổi chất và rất có lợi cho sức khỏe.