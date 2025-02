Nghề siêu khó nói (Forbidden Fairytale) vừa tung trailer khiến fan của Choi Siwon - thành viên đẹp trai nhất nhóm Super Junior phấn khích.

"Nghề siêu khó nói" dán nhãn 18+ khi ra rạp.

Phim xoay quanh Dan Bi (Park Ji Hyun) - cô gái nhiệt huyết, mơ ước trở thành một tác giả viết truyện thiếu nhi nhưng bất đắc dĩ phải làm việc tại Đội Bảo vệ Thanh thiếu niên, nơi kiểm duyệt nội dung khiêu dâm bất hợp pháp. Cô vô tình gây ra tai nạn và phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho CEO Hwang - ông trùm trong ngành văn học 18+.

Từ đây, Dan Bi buộc phải ký thỏa thuận viết truyện người lớn để trả nợ. Chưa từng viết truyện người lớn, Dan Bi gặp đủ tình huống dở khóc dở cười cho đến khi cô nhận được sự khích lệ và đồng hành từ anh chàng đồng nghiệp Jung Seok (Choi Siwon)- người đang mệt mỏi với công việc kiểm duyệt phim người lớn.

Trong một tình huống, Dan Bi bất ngờ khi chứng kiến cảnh văn phòng mà cô làm việc toàn hình ảnh 18+ hay Jung Seok ngượng ngùng vì bị Dan Bi hỏi cảm xúc của anh trước truyện người lớn do cô viết.

Choi Siwon và Park Ji Hyun trong một cảnh phim.

Diễn viên Park Ji Hyun là một trong những gương mặt nữ tiềm năng của màn ảnh Hàn. Tuy vừa bước chân vào con đường diễn xuất nhưng cô đã tham gia Cậu út nhà tài phiệt, Hidden Face (2024) - phim điện ảnh 19+ cán mốc 1 triệu vé bán ra tại Hàn Quốc.

Còn Choi Siwon được biết đến là thành viên có gia tài diễn xuất đồ sộ nhất nhóm Super Junior. Anh từng tham gia loạt phim truyền hình có tỷ suất người xem cao như She Was Pretty (2015), My Fellow Citizens (2019), Love Revolution (2020)...

Nghề siêu khó nói chính thức ra rạp từ 21/3/2025.

Quỳnh An

Ảnh, clip: CJ HK