Cặp đôi Kapri DeRamus và Tyasia Thomas làm đám cưới trong bệnh viện, sau khi chú rể bị tai nạn. Ảnh: Maurice Mathies

Kapri DeRamus gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến địa điểm tổ chức đám cưới với vị hôn thê Tyasia Thomas tại Altamonte Springs, bang Florida (Mỹ).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 5/9 (giờ địa phương). DeRamus bị một phương tiện khác đâm trực diện, khiến cả hai cánh tay bị gãy. Anh cũng bị gãy xương hàm và một xương sườn.

DeRamus được đưa đến bệnh viện điều trị. Vụ tai nạn đang được Sở Cảnh sát Altamonte Springs điều tra.

Khoảng 1 giờ trước thời điểm hôn lễ dự kiến bắt đầu, Thomas nhận tin vị hôn phu gặp tai nạn. Cô cùng gia đình đến bệnh viện nơi DeRamus đang được điều trị.

Thomas cho biết đó là trải nghiệm "vô cùng kinh hoàng" khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình ngay sau vụ tai nạn. "Tôi nhớ lúc ngồi trong xe, nỗi sợ lớn nhất của tôi là mất anh ấy", cô chia sẻ.

Cuối cùng, thay vì hoãn đám cưới, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ ngay tại bệnh viện vào tối cùng ngày. Bạn bè của họ cũng đến tham dự. Ông của DeRamus là người chủ trì buổi lễ, theo Independent.

"Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn muốn đeo chiếc nhẫn này. Nó tượng trưng cho tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Sáu năm hạnh phúc và cả một cuộc đời dài phía trước", DeRamus nói.

Sau vụ tai nạn, anh trai của Thomas lập chiến dịch gây quỹ GoFundMe nhằm giúp cặp đôi trang trải một phần chi phí phát sinh.

Theo đó, vụ tai nạn khiến chiếc xe của DeRamus bị hư hỏng hoàn toàn. Cặp đôi cũng phải đối mặt với các khoản chi phí điều trị tại bệnh viện và khoản thu nhập bị mất do vụ tai nạn.

Những chi phí này khiến DeRamus và Thomas không thể thực hiện chuyến đi hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch. Ngày 9/9, DeRamus đã được ra viện và mới đây cặp đôi chia sẻ câu chuyện trước truyền thông.