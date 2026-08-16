Cô nông dân cưỡi bò vào lễ đường đám cưới. Ảnh: SWNS

Victoria Lee (37 tuổi), nông dân chăn nuôi bò sữa ở Anh, kết hôn với Mike (40 tuổi) vào ngày 8/8. Thay vì đến lễ đường bằng phương tiện thông thường, Victoria cưỡi chú bò sữa giống Thụy Sĩ có tên White Chocolate Button vào lễ đường đám cưới.

Victoria cho biết cô muốn chú bò đồng hành cùng mình trong ngày trọng đại vì yêu quý nó và coi nó như là bạn thân nhất.

"Đây là điều tôi mơ ước từ khi mới 10 tuổi. Thật sự không thể tin được. Mặc dù hành động này khá hiếm gặp nhưng tôi thấy người ta vẫn cưỡi ngựa và việc đó chẳng khác gì cưỡi bò", cô chia sẻ.

Victoria lớn lên tại trang trại của gia đình ở Dorset. Do gia đình không cho cô nuôi ngựa con, cô bắt đầu cưỡi bò từ khi còn nhỏ, theo People.

"Tôi lớn lên ở trang trại của gia đình. Chúng tôi không nuôi ngựa con, nên tôi bắt đầu cưỡi bò. Tôi tự đặt câu hỏi tại sao không huấn luyện bò để nó đưa tôi đến đám cưới", cô chia sẻ.

Để chuẩn bị cho ngày cưới, Victoria đã dành thời gian huấn luyện White Chocolate Button. Trước đó, cô cũng thử huấn luyện một chú bò khác tên Basil nhưng không thành công.

White Chocolate Button vốn không xa lạ với những hoạt động đặc biệt tại trang trại. Trước đó, chú bò này từng tham gia một số sự kiện được tổ chức ở đây. Nó thậm chí còn được hóa trang tại lễ hội Halloween.

Khách mời đã vô cùng ngạc nhiên khi cô dâu cưỡi bò tiến vào.

Sau khi làm lễ, khách mời di chuyển đến nơi tổ chức tiệc. Trong khi đó, cặp đôi quay trở lại trang trại để vắt sữa cho đàn bò. Sau khi xong việc, họ mới đến tham dự tiệc cưới và cùng chung vui với các khách mời.