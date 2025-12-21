Sáng 21/12, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết đã làm rõ vụ trộm 200 triệu đồng xảy ra tại bãi giữ xe Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý Phan Văn Nho (44 tuổi, ngụ phường Phước Thới, TP Cần Thơ) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Phan Văn Nho tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, trưa 12/12, anh N.N.A. điều khiển xe Honda SH gửi tại bãi xe Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Khoảng 15h20 cùng ngày, khi quay lại lấy xe, anh phát hiện 200 triệu đồng để trong cốp bị mất nên trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Tân An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm, xác định Phan Văn Nho là người liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nho, lực lượng chức năng thu giữ 149 triệu đồng tiền mặt cùng một xe máy Yamaha Exciter.

Tang vật liên quan vụ việc. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Nho thừa nhận hành vi. Sau khi gây án, người này liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi trang phục và phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Ngoài vụ trộm trên, Nho khai đã thực hiện trót lọt ba vụ khác với thủ đoạn tương tự tại cùng khu vực.