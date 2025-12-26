Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Đình Mai (quê TPHCM, hiện trú tại An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an đang kiểm tra tiền và trang sức mà đối tượng Mai trộm cắp. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/12, Mai đi từ An Giang sang khu vực chợ Hồng Ngự (Đồng Tháp) để khảo sát các căn nhà, chờ đêm xuống đột nhập vào trộm cắp.

Khoảng 2h sáng 24/12, Mai mang theo kìm cắt lưới B40 và mỏ lết răng đi vào một con hẻm, tiếp cận căn nhà thuộc khóm 4, phường Hồng Ngự.

Tại đây, Mai dùng mỏ lết bẻ gãy hai thanh sắt cửa sổ rồi chui vào trong. Nghi phạm Mai lấy đi nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và lượng lớn vàng nữ trang. Sau khi gây án, Mai tẩu thoát theo đường cũ và trốn về phòng trọ tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Số trang sức mà Mai đã trộm. Ảnh: Phước Thanh

Nhận tin báo của bị hại, Công an phường Hồng Ngự nhanh chóng báo cáo Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm Khu vực số 4 để phối hợp khám nghiệm hiện trường, truy xét theo dấu vết “nóng” của nghi phạm.

Qua làm việc, bị hại trình báo bị mất số tiền mặt và nữ trang với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ Đỗ Đình Mai tại căn phòng trọ ở xã Thoại Sơn.

Tang vật thu giữ gồm 613 triệu đồng tiền mặt và nhiều nữ trang kim loại màu vàng.

Cơ quan điều tra cho biết, Mai là tội phạm chuyên nghiệp, đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Nghi phạm vừa mãn hạn tù vào năm 2024 nhưng tiếp tục tái phạm.