Áp lực bán tiếp tục áp đảo sức cầu bắt đáy trên thị trường chứng khoán, qua đó khiến đa số các cổ phiếu tiếp tục lao dốc phiên thứ 4 liên tiếp. Sau khi giảm kỷ lục 88 điểm trong phiên 3/4, chỉ số VN-Index liên tục giảm sâu 3 phiên liên tiếp sau đó. Trong phiên 8/4, chỉ số này giảm thêm gần 80 điểm. Vào đầu giờ sáng nay 9/4, chỉ số này có lúc giảm gần 50 điểm, xuống sâu dưới ngưỡng 1.100 điểm.

Tính tới 9h30, VN-Index giảm hơn 46 điểm xuống 1.086 điểm (tương đương mức giảm 4,1%). Chỉ số VN30 giảm 3,84% xuống 1.152 điểm.

Số mã giảm giá tiếp tục áp đảo, với 360 mã đỏ, trong đó có 150 mã giảm sàn. Chỉ có 23 mã tăng giá.

Trong nhóm 30 cổ phiếu VN30, chỉ có Vingroup (VIC) do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch tăng 200 đồng lên 55.300 đồng và Vinhomes (VHM) tăng 100 đồng lên 47.100 đồng/cp, Sabeco (SAB) tăng nhẹ 50 đồng lên 4.650 đồng/cp, còn lại các mã khác đều giảm.

Nhiều mã trụ cột tiếp tục giảm sàn, với đa số trắng bên mua như: BCM, GVR, HPG, MSN, PLX, SSI, BVH.

Thị trường tiếp tục rơi vào tình cảnh bán trên diện rộng, cổ phiếu tốt xấu đều đồng loạt giảm theo hiệu ứng đám đông, áp lực giải chấp, bán chéo… Một số mã ngành được cho là không chịu ảnh hưởng nhiều như ngân hàng, tiêu dùng… cũng đồng loạt giảm.

Rất nhiều mã, bao gồm cả những cổ phiếu bluechips đã xuống mức thấp hơn đáy xác lập hồi Covid-19 khi chỉ số VN-Index xuống dưới ngưỡng 900 điểm hồi tháng 3/2020.

Tới 10h sáng 9/4, chỉ số VN-Index chỉ còn giảm hơn 15 điểm (-1,3%) xuống 1.118 điểm. Giao dịch trở nên sôi động.

Đến 10h5', chỉ số này bất ngờ đảo chiều 'xanh' trở lại, VN-Index tăng gần 5 điểm.

Đến 10h17, thị trường chứng kiến diễn biến ngược lại khi VN-Index quay đầu giảm hơn 14 điểm, xuống mức 1.118 điểm.

Về cuối phiên sáng, đà rơi của chứng khoán càng mạnh. Khép lại phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-Index giảm tới 32,48 điểm (2,87%), còn 1.100,31 điểm.

Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 14%.

Một số lãnh đạo các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư cho rằng thuế quan có tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng xấu như vậy và đây là thời điểm bắt đáy mua vào cổ phiếu.

Tuy nhiên, giám đốc môi giới một công ty chứng khoán cho rằng, thị trường chứng khoán vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Trạng thái thái thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro từ áp lực giải chấp. Áp lực bán ra theo hiệu ứng dây chuyền, khó kiểm soát. Nhiều người đang liên tưởng tới cú giảm sốc hồi Covid vào tháng 3/2020 và cú giảm vì tác động trên thị trường trái phiếu hồi năm 2022.

Chính sách thuế của ông Trump khiến chứng khoán toàn cầu chao đảo. Ảnh: CNBC

Theo đó, các tin xấu liên tục xuất hiện sau đó đã khiến thị trường không ngừng giảm. Như hồi năm 2020, phiên giảm mạnh đầu tiên vào 9/3 nhưng mãi đến 30/3, thị trường mới chính thức tạo đáy. Gần một tháng giảm liên tiếp đã khiến không ít người bắt đáy thua lỗ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm mạnh như trên thế giới trong bối cảnh giới đầu tư nín thở đợi ngày 9/4, mốc thời gian ông Trump chốt áp thuế đối ứng cao lên nhiều đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.

Với 4 phiên giảm sâu, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt đã mất khoảng 50 tỷ USD.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tăng thuế quan với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 104% từ ngày 9/4. Ban đầu Mỹ tuyên bố áp thuế quan tăng 34% từ ngày 9/4 như một phần trong gói thuế đối ứng của Trump. Nhưng Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung thêm 50% sau khi Bắc Kinh không từ bỏ thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa Mỹ trước trưa ngày 8/4.

Với Việt Nam, đại diện Chính phủ đang có mặt tại Mỹ để đàm phàn về mức thuế 46% do ông Trump công bố. Việc áp mức thuế cụ thể là bao nhiêu còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán trong những ngày tới.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Phân tích Chứng khoán VnDirect cho rằng, thuế đối ứng 46% của Mỹ có thể gây ảnh hưởng lớn đến triển vọng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong kịch bản xấu nhất, xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ có thể giảm từ 20-25%, kéo theo tổng xuất khẩu năm 2025 giảm 9-11% so với kịch bản không bị áp thuế, qua đó khiến tăng trưởng GDP thấp hơn khoảng 2-3%. Ngược lại, nếu mức thuế sau đàm phán được hạ xuống 20-25%, tác động được giảm thiểu, với mức giảm xuất khẩu sang Mỹ chỉ khoảng 5-10% và tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 3-5%. Trong trường hợp này, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam năm 2025 vẫn có thể đạt 6-7% so với cùng kỳ, và tác động làm GDP thấp hơn khoảng 0,5-1,0 điểm % so với kịch bản không bị áp thuế. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán thương mại do Phó Thủ tướng Việt Nam chủ trì.

Nhóm ngành có thị phần xuất khẩu sang Mỹ cao sẽ chịu ảnh hưởng lớn như: Thủy sản, gỗ và bất động sản KCN. Cụ thể, lĩnh vực thủy sản có thể đối mặt với nhu cầu và biên lợi nhuận suy giảm, nhóm ngành gỗ hứng chịu sự thay đổi nguồn cung ứng, và nhóm bất động sản KCN có thể chứng kiến sự trì hoãn đầu tư vốn FDI. Ngược lại, nhóm hạ tầng giao thông, ống nhựa xây dựng và phân bón dự kiến sẽ chịu tác động tối thiểu.