Chỉ trong 10 ngày, Cao Bằng liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh khiến người dân nơi đây không kịp trở tay, cuộc sống lại chồng chất thêm khó khăn.

Nhà dân ở xã Cần Yên đổ sập sau cơn lũ. Ảnh: NDCC

Trong căn nhà vẫn còn toàn bùn đất, tài sản bị lũ cuốn trôi gần sạch, chỉ còn sót lại một số thứ bị bùn lấp, chị Nông Thị Duyên (xóm Mã Quan, xã Hòa An, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão lũ) dàn dụa nước mắt nói: “Nước lũ đến bất ngờ nên cả nhà chỉ kịp chạy, không mang theo được gì. Giờ mong có tấm áo khô cho con, có ít gạo, ít muối để nấu ăn qua ngày”. Nơi này không chỉ mỗi chị Duyên đang chịu cảnh này mà rất nhiều hộ dân giống như chị, đều mất trắng tài sản, hoa màu.

Là xã xa trung tâm nên còn nhiều khó khăn, các hộ dân nơi đây đa phần là hộ nghèo, Cần Yên hiện có 1303 hộ bị ảnh hưởng sau đợt lũ này.

Lãnh đạo xã Cần Yên cho biết, bà con giờ thiếu thốn trăm bề nhất là nông cụ sản xuất. Nhà ngập, hoa màu, gia súc, vật nuôi đều trôi hết…, giờ tái thiết lại cuộc sống rất khó khăn.

Đồ đạc, tài sản bị lũ cuốn trôi nằm ngổn ngang trên đường phố. Ảnh: NDCC

Bà Phan Thị Vân, tổ dân phố Hợp Giang 5 cho biết, bà sống hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ bà chứng kiến bão mạnh và nước dâng cao như năm nay. “Cơn bão số 10 vừa quét qua, nhà cửa, đồ đạc chưa kịp dọn hết thì bão số 11 lại ập đến. Nước lên nhanh, chúng tôi không kịp di chuyển đồ đạc nên bị ngập sạch trong nước rồi”, bà Vân nói.

Không riêng gì tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân mà các trường học ở Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề.

Năm 2024, Trường PTDTBT THCS Xuân Trường, cũng bị thiệt hại nặng do lũ. Vừa qua, 2 cơn bão liên tiếp xảy ra khiến bàn ghế học sinh, đồ dùng học tập, phòng nội trú, nhà bếp… bị thiệt hại nặng nề.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng chịu nhiều thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 5 người bị thương; trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư chia cắt, cô lập; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thuỷ lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề.

Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng trên 3.000 tỷ đồng.

Nhiều cầu giao thông, dân sinh, đập tràn bị hư hỏng, cuốn trôi.

Trước cảnh lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đối với người dân Cao Bằng, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều… Báo VietNamNet mong cộng đồng cùng chung tay, góp sức chia sẻ giúp người dân vùng thiên tai, lũ lụt trong đó có Cao Bằng vượt qua khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống.