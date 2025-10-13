Tính đến ngày 28/8/2025, quỹ hỗ trợ bão lụt của Báo đã nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn đọc và doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An với số tiền 485.000.000 đồng.

Ngày 11/10, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An trực tiếp đến tận nơi trao quà hỗ trợ 45 hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, với tổng số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ cho Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai 100 triệu đồng sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú.

Dưới đây là danh sách bạn đọc, các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An vừa qua:

1. Doanh nghiệp ủng hộ:

- Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup: 300 triệu đồng.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát: 100 triệu đồng.

2. Bạn đọc ủng hộ:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 24/07/2025 200.000 CT DEN:241559170338 ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 24/07/2025 200.000 CT DEN:520520023245 ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 24/07/2025 150.000 P THUY ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 500.000 Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 25/07/2025 3.000.000 CT DEN:126T257162PB9KEB UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 25/07/2025 21.000 TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 500.000 PMD ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 200.000 DO THI LE THUY chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 200.000 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ho tro dong bao Nghe An 27/07/2025 200.000 ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 24/07/2025 500.000 MBVCB.10307476563.PHAM THI NHAN ung ho nguoi dan vung lu nghe an.CT tu 0141000799000 PHAM THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 1.000.000 5205IBT1kWZV4447.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206007511103.20250724.224341.8355999999.THAN DUC ANH.970407 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6VCTM.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6VQAF.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6D3AW.NH ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6DG18.QA ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221335.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC69LYB.Trinh Thi Huong ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.220003.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 1.000.000 MBVCB.10306933769.PHAN LE HOANG LINH ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6Q6P9.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.211932.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 200.000 5205IBT1kWZVQDSI.UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25206558601539.20250724.211931.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC6QDWC.TRAN THI HANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.211641.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 100.000 MBVCB.10306241161.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 300.000 020097042207242033592025LOI9385546.6478.203335.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 24/07/2025 100.000 5205IBT1kWZD5BDB.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205637674220.20250724.201742.19028469913018.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407 24/07/2025 200.000 MBVCB.10305674103.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 1.000.000 MBVCB.10304558899.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 1043262435 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 1.000.000 5205IBT1kWZ9HISK.Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25205241955601.20250724.172430.13821249745017.VND-TGTT-NONG THI BICH LIEN.970407 24/07/2025 1.000.000 MBVCB.10303381740.LAX ung ho ba con vung lu o Nghe An.CT tu 0971000007020 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 10.000.000 020097041507241644182025iAfI881948.77743.164418.HOANG ANH DUONG Chuyen tien ung ho ba con bao lu nghe an. 24/07/2025 500.000 5205IBT1kWZ9IJF4.DUONG MINH HANG chuyen ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205623048690.20250724.164111.19032584776013.VND-TGTT-DUONG THI MINH HANG.970407 24/07/2025 200.000 5205IBT1kWZ9WA84.Ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an FT25205807145783.20250724.161133.19032678282014.VND-TGTT-DO LE OANH.970407 24/07/2025 50.000 MBVCB.10302570674.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 200.000 020097042207241605312025IF0R665083.92778.160531.ung ho nguoi dan vung li tinh nghe an 24/07/2025 200.000 020097041507241603292025VOC5739808.82418.160330.NGUYEN NGOC TUAN HA GIANG UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 24/07/2025 1.000.000 MBVCB.10302501786.VU XUAN TUONG chuyen tienunghonguoidanvunglutinhnghean.CT tu 1036948799 VU XUAN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 200.000 0200970488072415540820257p67178408.40410.155344.HOANG MANH DUNG UNG HO NGUOI DAN LU TINH NGHE AN 24/07/2025 200.000 5205IBT1jQX67JRS.Ung ho nguoi dan vung lu nghe An.20250724.154609.061704060065806.ACC.970441 24/07/2025 20.000 5205IBT1kWZ2KN2M.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205907962105.20250724.152926.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407 24/07/2025 100.000 MBVCB.10301727155.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe an.CT tu 0451001513461 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 300.000 MBVCB.10301720749.Phan Ngoc Duong ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0491000097988 PHAN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 100.000 020097042207241432362025MGGX380723.90504.143237.Ung ho lu lut Nghe An. 24/07/2025 30.000 020097041507241408402025km4L420689.3841.140810.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 24/07/2025 50.000 020097042207241338112025A36I213303.2636.133812.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC7P8ZG.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250724.132635.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWC7PV3V.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250724.132558.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 50.000 MBVCB.10300997521.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1055185287 DAO LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 100.000 5205IBT1iWC7UVHW.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.131824.00003346531.PHAM THANH NHAN.970423 24/07/2025 100.000 5205IBT1hQZIAVZM.IBFT ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.131142.070138605033.SACOMBANK.970403 24/07/2025 50.000 020097042207241256272025LNF7859578.71627.125627.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 1 24/07/2025 300.000 MBVCB.10300686095.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0821000174122 TRAN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 300.000 5205IBT1kWZCPE26.G.dinh Phat tu Do Van Nhan va Duong Thi Canh sn 235 duong Nguyen Khoai, xa Khoai Chau tinh Hung Yen UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25205868459815.20250724.123412.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 24/07/2025 100.000 MBVCB.10300624765.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 10.000 5205IBT1jQX6QWF8.LE DO GIA PHUC CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU O NGHE AN-240725-12:31:23 284910.20250724.123123.28132697.LE DO GIA PHUC.970416 24/07/2025 300.000 5205IBT1kWZCUG8N.G.dinh Cu si Dieu Am Dieu Binh, 19 To Huu, Ha Noi UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25205570054308.20250724.123003.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 24/07/2025 10.000 020097041507241225562025bsTm209612.63493.122556.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 24/07/2025 500.000 020097048807241225522025im0S218823.64115.122522.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 24/07/2025 300.000 5205IBT1kWZC81GB.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205193104928.20250724.122431.19036313642017.VND-TGTT-LE THANH HUONG.970407 24/07/2025 100.000 MBVCB.10300491594.ung ho ba con vung lu Nghe An.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 200.000 MBVCB.10300397532.PHAM VAN CUONG chuyen tien ung ho lu lut nghe an.CT tu 0201000624570 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 200.000 5205IBT1bWPQUPYJ.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.120257.0346899105.DO THU TRA.970425 24/07/2025 300.000 MBVCB.10300270809.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0251001165227 NGU VIET HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 5.000.000 MBVCB.10300185244.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 2323888888 NGUYEN DUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 24/07/2025 300.000 5205IBT1kWZ1NK4K.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205016885257.20250724.114105.19027819948026.VND-TGTT-NGO DUC VIET.970407 24/07/2025 50.000 5205IBT1iWCGX1HR.TRAN MINH HOA ung ho nguoi dan vung lu lut Nghe An.20250724.114007.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 24/07/2025 500.000 MBVCB.10300020783.ung ho dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0331000434667 NGUYEN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 100.000 MBVCB.10317514241.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1015516666 HOANG THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 100.000 MBVCB.10317305196.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 1027319085 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 100.000 5206IBT1kWZ5HXYV.LE VAN LUC chuyen ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25206778826125.20250725.204841.19028304792011.VND-TGTT-LE VAN LUC.970407 25/07/2025 300.000 5206IBT1kWZ5UXLP.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206400072130.20250725.195807.19030539340015.VND-TGTT-LE NHU TUNG .970407 25/07/2025 5.000.000 0200970422072518361620259K3V193596.93586.183616.NGUYEN THI MAI HOA chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 300.000 5206IBT1aQ34LEX7.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.181551.0948312369.TRAN THI THUY TINH .546034 25/07/2025 1.000.000 020097042207251811552025IIZ9148257.88278.181156.Ung ho dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 100.000 5206IBT1kWZYY7JI.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206774548866.20250725.180554.13320543690019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH THAO.970407 25/07/2025 30.000 MBVCB.10314409906.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 100.000 5206VNIBJ22MHXX1.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.161627.190220888.MAI LAM DIEU.970441 25/07/2025 100.000 5206IBT1iWCL8M4U.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.155702.126717806.NGUYEN BINH KHIEM.970432 25/07/2025 100.000 020097048807251533592025Vkrn688229.48779.153335.UNG HO DAN VUNG LU TINH NGHE AN 25/07/2025 50.000 MBVCB.10313267008.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe an.CT tu 0591001596092 PHAM XUAN CHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 100.000 020097040507251511222025DBJK085524.54904.151122.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho vung lu Nghe an 25/07/2025 100.000 5206IBT1kWZUHEGG.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206630069516.20250725.145640.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407 25/07/2025 1.000.000 020097048807251455192025kHhP487552.90785.145455.CHAU LONG UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN 25/07/2025 200.000 MBVCB.10312848384.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 500.000 5206IBT1kWZUYSUX.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206042016630.20250725.140926.19027920354013.VND-TGTT-NGO HUU QUANG.970407 25/07/2025 50.000 MBVCB.10312518823.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nge An.CT tu 1032680687 HUYNH THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 500.000 0200970405072513495820257EWT050041.62580.134958.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu tinh Nge An 25/07/2025 1.000.000 5206IBT1jQXL5A34.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN-250725-13:48:02 930766.20250725.134802.189197888.NGUYEN VAN DAT.970416 25/07/2025 100.000 5206IBT1kWZUS1AH.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25206738295338.20250725.133235.19033753956014.VND-TGTT-PHAM THI NGA.970407 25/07/2025 200.000 5206IBT1kWZU9CQD.ung ho ba con Nghe An FT25206777290041.20250725.132753.19038144053018.VND-TGTT-LUONG THI THUY HANG.970407 25/07/2025 500.000 020097041507251326012025NMTq458883.90585.132601.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Thanks bao Vietnamnet 25/07/2025 50.000 MBVCB.10312032461.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011000747628 NGUYEN PHAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 500.000 5206IBT1aQ3BV4PY.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250725.114213.124001060004444.PHAM NGOC PHUONG TRINH .970409 25/07/2025 200.000 0200970422072511040620256RCO790819.40677.110407.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 25/07/2025 50.000 020097042207251053382025UA2F455430.95800.105339.gui ung ho bi lu nghe an 25/07/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7411R9PDP2.20250725.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. 25/07/2025 200.000 MBVCB.10310168436.TRAN THI THU chuyen tien Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 1.000.000 MBVCB.10310099919.ung ho ng dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0011000814568 TRINH DANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 200.000 5206IBT1jQXHTWYR.HOANG THANH VAN UNG HO DAN VUNG LU TINH NGHE AN-250725-10:01:51 591185.20250725.100151.2211337.HOANG THANH VAN.970416 25/07/2025 200.000 020097041507250917142025DJkO718242.15180.091714.BUI NGOC HOA ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 25/07/2025 20.000 020097041507250915022025GV4N712657.7830.091502.chau nguyen tran ngoc chau ung ho dan bi lu tinh nghe an 25/07/2025 20.000 020097041507250914092025iKHQ709644.4791.091409.chau nguyen nhat mai linh ung ho dan bi lu tinh nghe an 25/07/2025 20.000 020097041507250913112025umzG707452.2290.091311.Nguyen van loi ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 25/07/2025 20.000 020097041507250912202025PEhi706243.99366.091220.TRAN THI HONG ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 25/07/2025 300.000 5206VNIBJ22MR6RF.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.080604.982686666.NGUYEN THI THANH HA.970441 25/07/2025 2.000.000 0200970422072507554320259O0R351753.71336.075513.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 25/07/2025 168.000 020097042207250705342025ZZRZ657261.58177.070535.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 25/07/2025 200.000 5206IBT1iWC6LFLR.Ung ho nguoi dan vung lu nghe an.20250725.063109.8386881994.TRAN THI YEN.970432 25/07/2025 50.000 5206IBT1bWP2VIHI.Nguyen Tran Son, Le Thi Ngoc Loan ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An..20250725.053634.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 25/07/2025 1.000.000 MBVCB.10308062530.NGUYEN VAN CHIEN chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0021000481009 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/07/2025 200.000 5206IBT1kWZM1714.Chung tay Nghe An FT25206010198351.20250725.052354.19032716598012.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON.970407 25/07/2025 1.000.000 5206IBT1iWC6GYR4.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.005237.0911888689.PHAM MY LINH.970432 26/07/2025 500.000 5207IBT1iWCNNPGR.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.221447.248096.NGUYEN MANH HUNG.970432 26/07/2025 2.000.000 5207IBT1iWCNXYSU.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.215739.01728931201.LE THI THANH HOA.970423 26/07/2025 100.000 MBVCB.10328315288.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an ..CT tu 0021000402295 LE HUU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/07/2025 500.000 MBVCB.10327339109.ung ho nguoi dan vung lu tinh NGHE AN.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/07/2025 50.000 020097042207262000312025QS1A894250.45977.200000.gui ung ho lu lut o ha tinh nghe an 26/07/2025 100.000 5207IBT1kWZEA9QY.ung ho nguoi dan vung bao lu nghe an FT25207848449580.20250726.185356.8604066688.LE VAN BANG.970407 26/07/2025 500.000 5207IBT1iWCRT7N6.ungho dongbao lulut nghean.20250726.180657.94734778.BIEN VAN TUAN VU.970432 26/07/2025 500.000 5207IBT1aQ3KCEFT.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.163001.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437 26/07/2025 50.000 0200970415072615171320255OUX634070.74433.151713.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 26/07/2025 100.000 0200970488072614545920251TXl701688.90026.145427.CHU THI HUONG CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 26/07/2025 50.000 5207IBT1jQX3AI42.LE DO GIA PHUC UNG HO NGUOI DAN NGHE AN-260725-14:26:03 500175.20250726.142603.28132697.LE DO GIA PHUC.970416 26/07/2025 500.000 020097042207261341512025F824843031.49960.134152.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 26/07/2025 300.000 020097042207261155392025VTPA508192.81454.115540.Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 26/07/2025 50.000 020097048807261005092025f79S304334.1221.100445.NGUYEN VAN CHIEN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 26/07/2025 50.000 5207IBT1iWC3II9D.Ung ho nguoi dan vung lu nghe An.20250726.091300.37571191999.DANG THI THU HUONG.970423 26/07/2025 100.000 MBVCB.10320375398.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0071003827501 DANG HUU TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/07/2025 100.000 0200970422072600381520256AXW325875.2547.003816.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 27/07/2025 50.000 020097040507272046032025LZAK043735.2471.204603.Vietcombank:0011002643148:ung ho dan nghe an 27/07/2025 200.000 020097042207271939242025T1J0715947.40481.193925.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 27/07/2025 200.000 5208IBT1jQXNF1DC.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN-270725-17:08:32 143770.20250727.170832.740187.NGUYEN THI NGOC OANH.970416 27/07/2025 10.000 5208IBT1kWZT6CPQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25209108375564.20250727.140325.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 27/07/2025 100.000 5208IBT1iW2WTNMW.Matu ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250727.120214.06438275888.DO THI THANH MAI.970423 27/07/2025 150.000 020097048807271118002025RSV2878510.96206.111728.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 27/07/2025 50.000 5208IBT1kWZLBQW5.Duc Tung ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an FT25209006232930.20250727.105930.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407 27/07/2025 50.000 5208IBT1kWZL56A2.TRAN THI HANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25209773470547.20250727.105832.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407 27/07/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.95357667272.20250727.95357667272-0888617914_ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 27/07/2025 100.000 020097040507270958442025DR2C004791.62305.095844.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC DOAN chuyen tien ung ho Dong bao mien Trung 27/07/2025 68.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.95347442028.20250727.95347442028-0981433404_Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 27/07/2025 26.868 020097042207262353092025C5S6109597.66334.235310.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. 28/07/2025 1.000.000 5209IBT1iW2SNKF7.NGUYEN VAN BA chuyen tien ung ho dong bao mien Tay Nghe An.20250728.165824.0903409091.NGUYEN VAN BA.970432 28/07/2025 300.000 MBVCB.10341244833.NGUYEN THANH PHUC ung ho vung lu.CT tu 0071000842076 NGUYEN THANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/07/2025 200.000 5210IBT1iW2PWMH9.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250729.194748.47792789888.DUONG HONG THUY DUONG.970423 29/07/2025 100.000 020097040507291839442025UUH0084746.75661.183944.Vietcombank:0011002643148:uh lu nghe an 29/07/2025 400.000 020097042207291552002025Q5A1661763.79913.155201.VU TIEN HOP chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 29/07/2025 100.000 020097043107291314482025f2e9597986.26634.131452.MS 2025.187 MS 2025.188 MS 2025.189 MS 2025.190 MS 2025.191, MS 2025.192, MS 2025.193, MS 2025.194, MS 2025.195, MS 2025.196, MS 2025.197, MS 2025.198, MS 2025. 199, MS 2025.200, UH NGHE AN, moi hoan canh 100k 29/07/2025 200.000 020097048807291301512025Od9F052099.89822.130118.UNG HO DAN VUNG LU LUT NGHE AN 29/07/2025 500.000 020097042207291205522025GGK0242753.94037.120553.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 29/07/2025 300.000 5210IBT1jQRCAVU7.UNG HO DONG BAO VUNG LU NGHE AN-290725-10:22:00 534781.20250729.102200.12513537.DO THUY HANH.970416 29/07/2025 100.000 020097048807290850252025YsMs690650.90908.084952.HUONG VAN UNG HO VUNG LU 30/07/2025 500.000 5211IBT1iW2BPPVD.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250730.145413.231748172.LE ANH TUAN.970432 30/07/2025 200.000 0200970405073014302720259JH0094328.69588.143027.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 30/07/2025 100.000 5211IBT1kWH4PCU5.DANG THU HA chuyen tien Ung ho lu NA FT25211159228818.20250730.132346.19036227797024.VND-TGTT-DANG THU HA.970407 30/07/2025 200.000 5211IBT1bWY25JDS.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250730.101241.03101010965538.HOANG VIET.970426 30/07/2025 200.000 MBVCB.10363060374.chut long thanh ung ho nhan dan vung lu Nghe An.CT tu 0371000434780 NGUYEN DINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 31/07/2025 300.000 MBVCB.10383727181.Tuan Nguyen VietNamNet ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0451000300587 NGUYEN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 31/07/2025 100.000 020097044907311749232025U6iS739181.1266.174923.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An, ma GD 352976587 31/07/2025 200.000 020097048807311113182025e2Sj387477.27167.111244.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 31/07/2025 100.000 5212IBT1kWHZVV7A.Ung ho ng dan vung lu Nghe an FT25212337385870.20250731.105726.19032630423015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407 31/07/2025 10.000 5211IBT1kWHEWI45.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25212266179246.20250730.235310.19034296051015.VND-TGTT-NGUYEN VAN HUONG.970407 01/08/2025 100.000 5213IBT1fWMBLT2W.QFT2gmb3h5ob4gq579m7p0pmgqg14-ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250801.073350.100008867598.TRAN THI KHANH LE.970419 01/08/2025 10.000.000 5213IBT1jQRUVRBF.TRAN KHAC DUC CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN-010825-07:16:17 971037.20250801.071618.26038668.TRAN KHAC DUC.970416 03/08/2025 500.000 5215IBT1bW5J7D3Z.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250803.184458.11001010899233.NGUYEN HAI THANH.970426 03/08/2025 40.000 020097042208031831012025HW1C237876.91115.183102.gui ung ho dong bao bi lu dien bien 03/08/2025 100.000 020097048808031530442025udSI547803.89640.153008.MONG BA CON SOM VUOT QUA 03/08/2025 50.000 5215IBT1iW91UBPV.DTM ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250803.114917.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 04/08/2025 100.000 UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN 04/08/2025 200.000 020097040508041626512025FRMP081108.63646.162614.Vietcombank:0011002643148:BUI THI CHUNG chuyen tien ung ho vung lu nghe an 04/08/2025 500.000 MBVCB.10424053467.NGUYEN THI THU NGA chuyen tien ung ho dong bao lu lut Nghe An.CT tu 0111000945079 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/08/2025 500.000 5217IBT1iW98TQAE.Giup nguoi dan Nghe An chong lu.20250805.094937.82619868.PHAM VAN DUC.970432 06/08/2025 500.000 5218IBT1hQH49CWN.IBFT ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.20250806.170631.970403Ub6054a000000000b58113.SACOMBANK.970403 06/08/2025 100.000 5218IBT1kWTIBLXN.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25218404804170.20250806.170129.19033870996019.VND-TGTT-TRINH THI HONG NGOC.970407 06/08/2025 1.000.000 5218VNIBJ22UANK8.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250806.152008.926120222.NGUYEN VAN MANH.970441 07/08/2025 200.000 020097048808071003262025o4qK162402.44085.100248.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN 08/08/2025 3.000.000 5220IBT1jQN18HEV.LUONG HUU DO CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU-080825-18:11:41 211712.20250808.181141.145335319.LUONG HUU DO.970416 08/08/2025 100.000 020097042208081536502025E9YW242028.63146.153651.VU GIANG HUONG chuyen tien. ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 08/08/2025 200.000 5220IBT1kWTZBAUK.Ung ho nhan dan vung lu Nghe An FT25220502807630.20250808.101050.5650457979.NGUYEN THI PHUONG THAO .970407 08/08/2025 100.000 020097040508080921502025ZDLI061426.15733.092148.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC DOAN chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 08/08/2025 100.000 020097041508080741412025hSxR422372.63490.074141.QR - ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an 09/08/2025 300.000 020097048808090922192025BrHq209017.27530.092217.NONG THANH SON CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO VUNG LU NGHE AN 10/08/2025 2.000.000 5222IBT1kWF8FVA8.Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25223602270004.20250810.182127.19126790609012.VND-TGPOS-NGUYEN THI PHUONG LIEN.970407 11/08/2025 200.000 020097040508110917282025PELA077493.29560.091647.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN TON chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An 12/08/2025 100.000 020097040508121657432025IXEI042407.851.165743.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TIEN QUANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 12/08/2025 100.000 020097042208120835342025PDO6288167.81942.083535.NGUYEN TRONG HUAN ung ho vung lu Nghe An 16/08/2025 20.000 5228IBT1kW3X63FW.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25228444591216.20250816.204916.19036638102019.VND-TGTT-PHAM THU TRANG.970407 26/08/2025 50.000 020097042208260920202025HBSJ851636.82684.092021.ung ho vung anh huong bi bao so 5 28/08/2025 20.000 0200970422082812001420257BYN720155.24167.120015.gui ung ho vung bi lu bao so 5

