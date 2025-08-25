Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến cơn bão số 5 (Kajiki) lúc 17h ngày 25/8. Theo đó, trong 3 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Đến 18h, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất tiếp tục giảm nhẹ, còn cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h. Do bão đi chậm, nên nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Bão số 5 vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, nhiều địa phương mưa lớn. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết, chiều nay khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An trở vào Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 13-14. Ở những vùng như phía Bắc của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9.

Trên biển, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 lên đến cấp 12, giật cấp 14-15.

Đề cập đến nguy cơ thiên tai, ông Hưởng nhấn mạnh, thứ nhất nguy cơ về gió mạnh, hiện tại, cơn bão đang có tâm di chuyển vào đất liền, người dân ở khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần hết sức lưu ý.

Thứ hai, về mưa lớn, theo nhận định trong chiều, đêm nay và sáng sớm mai khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Thứ ba, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị.

Cảnh báo khoảng lặng đổi gió

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, ở vùng ven biển, tâm bão đang di chuyển vào và như đã cảnh báo sẽ có khoảng lặng gió.

“Khoảng lặng gió này không phải bão yếu mà vùng tâm bão đi qua, sau đó vùng hoàn lưu hậu bão di chuyển vào, nên gió mạnh không kém thời điểm bão tác động, mà còn có thể mạnh hơn”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Do đó, theo ông Hưởng, người dân vùng ven biển từ Nghệ An - Hà Tĩnh và khu vực Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Quảng Trị hết sức lưu ý hiện tượng đổi gió khi tâm bão đi vào.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ chiều tối nay đến hết ngày mai, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 150-350mm, nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3h.

Tại Hà Nội có mưa vừa đến to, có giông; Đà Nẵng có lúc mưa rào; TPHCM có mưa, giông tập trung chiều tối. Từ 25-27/8, Thượng và Trung Lào có mưa to 100-250mm, nơi trên 500mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, với lượng mưa lớn như vậy, trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.