Một người dân tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội phản ánh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu đối với thửa đất có diện tích 800m2; nguồn gốc là đất ở kết hợp đất vườn do ông cha để lại.

Theo phản ánh, gia đình đã sử dụng thửa đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 (bản đồ năm 1986 đã ghi tên người bố). Hiện người bố đã mất, các anh em trong gia đình cùng kê khai để làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Việc xác định hạn mức đất ở khi cấp sổ đỏ cần căn cứ hồ sơ địa chính, quy định của địa phương... Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ, cán bộ xã hướng dẫn gia đình chỉ được công nhận 300m2 đất ở trong hạn mức, không phải nộp tiền sử dụng đất; diện tích 500m2 còn lại là đất vượt hạn mức, phải tính tiền sử dụng đất.

Người dân này cho rằng việc hướng dẫn như trên chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND TP Hà Nội quy định: Trường hợp thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980, hạn mức công nhận đất ở được xác định bằng 5 lần hạn mức giao đất ở tối đa (nhưng không vượt quá diện tích thửa đất).

Từ căn cứ này, người dân cho rằng toàn bộ diện tích 800m2 đất cần được xem xét công nhận là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Liên quan câu hỏi này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tập quán tại địa phương để ban hành quy định cụ thể về hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Do đó, việc xác định diện tích đất ở được công nhận, hạn mức và nghĩa vụ tài chính trong từng trường hợp cụ thể cần căn cứ vào hồ sơ địa chính, nguồn gốc sử dụng đất cũng như các quy định do UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện Luật Đất đai.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND, người dân được khuyến nghị liên hệ UBND TP Hà Nội hoặc Sở NN&MT thành phố để được hướng dẫn, giải đáp theo đúng thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, người sử dụng đất có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định của Luật Đất đai và Luật Khiếu nại.