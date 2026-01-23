Một công dân phản ánh anh trai mình có phần diện tích đất tăng thêm do lấn chiếm đất. Phần diện tích này đã được đo vẽ, xác nhận ranh giới, mốc giới từ ngày 6/5/2008 và sau đó được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 2010.

Theo phản ánh, diện tích đất tăng thêm do lấn chiếm đã tồn tại khoảng 15 năm nhưng chưa từng bị lập biên bản vi phạm hay xử lý hành chính bởi cơ quan có thẩm quyền. Khu đất này cũng không nằm trong quy hoạch các công trình công cộng, hành lang bảo vệ công trình của địa phương và được cho là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Công dân thắc mắc, khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất nêu trên có bắt buộc phải bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi lấn đất, chiếm đất theo Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP hay không? Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có được áp dụng theo điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP hay không?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 9 và khoản 31 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định về lấn đất, chiếm đất.

Điều 13 của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định cụ thể về hành vi chiếm đất.

Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi chiếm đất là hành vi đang thực hiện thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Trường hợp xác định diện tích sử dụng từ ngày 6/5/2008 là lấn chiếm nhưng đến khi người sử dụng đất làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cơ quan nhà nước mới phát hiện ra hành vi lấn, chiếm đất thì vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất theo Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trước khi cấp giấy chứng nhận.