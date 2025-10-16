Ngày 16/10, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết các bác sĩ tại đây vừa chào đón cặp song sinh nam còn nguyên trong bọc ối (bọc điều) lúc chào đời. cặp song sinh là con của sản phụ N.T.D (32 tuổi), thai IVF 35 tuần 3 ngày.

Sau sinh sức khỏe của 3 mẹ con đều ổn định, các bé được ghép da kề da với mẹ ngay sau sinh. Kíp mổ đẻ do bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Duy Long, Phó Giám đốc bệnh viện cùng các bác sĩ và kỹ thuật viên bệnh viện thực hiện.

Cặp song sinh còn nguyên bọc ối chào đời. Ảnh: Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Đây là một trong những ca sinh hiếm gặp còn giữ nguyên cả bọc ối khi ra khỏi bụng mẹ. Bởi, thông thường túi ối sẽ bị vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị khi có tác động của dao mổ. Tài liệu y khoa cho biết trong 80.000 ca sinh nở mới có 1 ca như vậy.

Theo quan niệm dân gian, sinh bọc điều là dấu hiệu của may mắn, giống như trẻ được túi nước ối bao bọc cho chúng suốt thai kỳ.