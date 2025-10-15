Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tiên lượng nặng

Lúc 8h30 ngày 14/10, bệnh nhân B.Đ.D (sinh năm 1969, quê Ninh Bình), đang công tác tại đảo Thuyền Chài, bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực vùng sau xương ức âm ỉ, tăng dần. Bệnh nhân có tiền sử đáng lo ngại là đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp.

Bệnh nhân được tiên lượng nhồi máu cơ tim nặng. Ảnh: BV cung cấp

Ngay lập tức, đồng đội đã đưa ông vào bệnh xá đảo trong tình trạng tỉnh táo, nhưng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi. Nhận định tình hình nguy kịch, các y bác sĩ tại đảo đã nhanh chóng ổn định bệnh nhân và kết nối hội chẩn telemedicine khẩn cấp với Bệnh viện Quân y 175.

Đúng 0h10 sáng 15/10, chiếc trực thăng EC-225 VN-8618 đã hạ cánh an toàn xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BV cung cấp

Kết quả hội chẩn trực tuyến ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới Killip II giờ thứ 4. Đây là một tình trạng tiên lượng rất nặng, đi kèm với nguy cơ cao bị rối loạn nhịp, sốc tim và đột tử. Mệnh lệnh được đưa ra là cần vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị.

Vượt đêm tối, chạy đua với tử thần

Trước tình huống khẩn cấp này, Bộ Quốc phòng đã ngay lập tức ra mệnh lệnh điều động.

Vào lúc 16h30 cùng ngày (14/10), trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8618 của Binh đoàn 18 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổ bay do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng, phối hợp chặt chẽ với Tổ Cấp cứu đường không chuyên trách của Bệnh viện Quân y 175, do Thiếu tá, ThS.BSCKI Đinh Văn Hồng phụ trách xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h30 ngày 14/10 để đến đảo Thuyền Chài.

Sự "bứt tốc" kịp thời đã giúp bệnh nhân được can thiệp mạch vành, với kết quả là 2 stent mạch vành đã được đặt thành công. Ảnh: BV cung cấp

Tổ Cấp cứu đã mang đầy đủ trang thiết bị hồi sức tim mạch chuyên sâu cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, đặc biệt có sự tham gia của một bác sĩ can thiệp tim mạch.

Thiếu tá, ThS.BSCKI Đinh Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ: “Tại thời điểm tiếp cận, chúng tôi đánh giá bệnh nhân có nguy cơ rất cao trong quá trình vận chuyển như rối loạn nhịp, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí đột tử. Chính vì thế, ê-kíp y tế đã xử trí tích cực tại chỗ để đảm bảo bệnh nhân ổn định và an toàn suốt hành trình bay”.

Chuyến bay trở về đất liền diễn ra trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt. Tuy nhiên, với tinh thần “tất cả vì người bệnh” và sự phối hợp chuyên nghiệp, nhịp nhàng giữa tổ bay và ê-kíp y tế, chuyến bay đã hoàn thành an toàn tuyệt đối.

Đúng 0h10 ngày 15/10, chiếc trực thăng EC-225 VN-8618 đã hạ cánh an toàn xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175.

Ngay khi tiếp cận mặt đất, bệnh nhân B.Đ.D được chuyển thẳng đến Khoa Cấp cứu. Tại đây, các xét nghiệm chuyên sâu và quy trình điều trị tích cực được triển khai ngay lập tức, nhằm kiểm soát tối đa nguy cơ biến chứng tim mạch.

Sự "bứt tốc" kịp thời đã giúp bệnh nhân được can thiệp mạch vành, với kết quả là 2 stent mạch vành đã được đặt thành công. Tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.

Chuyến bay cấp cứu thành công này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của cấp cứu đường không trong việc đảm bảo y tế vùng biển đảo, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội và nhân dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.