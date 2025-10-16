Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết với nội dung về việc một chuyến xe cứu thương chở người lấy giá 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12km.

Người đăng tải nội dung là anh Trần Văn Ứng (trú xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) sau khi đưa mẹ sang Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên để cấp cứu.

Cụ thể, ngày 2/10, anh Ứng đưa mẹ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên khám và điều trị. Đến rạng sáng 4/10, do bệnh tình trở nặng, anh Ứng cùng gia đình thống nhất xin bệnh viện cho mẹ về nhà. Lúc này, anh nhờ phía bệnh viện liên hệ xe cứu thương 115 để đưa mẹ về nhà. Quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 12km.

Phiếu thu số tiền 2,4 triệu đồng được anh Trần Văn Ứng đăng lên mạng xã hội.

Sau khi về tới nhà, lái xe thông báo anh phải trả 2,4 triệu đồng cho phí chuyến đi. Mặc dù thấy giá hơi cao, nhưng trong lúc nhà đang có việc nên anh Ứng cũng trả tiền và yêu cầu ghi lại phiếu thu.

Vài ngày sau, khi việc buồn của gia đình đã trọn vẹn, anh Ứng đăng câu chuyện trên lên mạng xã hội Facebook để hỏi mọi người về mức giá của dịch vụ xe cứu thương.

Nhiều người cho rằng đây là mức giá cao, thậm chí có ý kiến cho rằng mức giá này là "chặt chém" khi chở người đang "gần đất xa trời".

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Cao Quý Chí, Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên (115 Hưng Yên) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ông đã kiểm tra lại quy trình chuyến xe chở bệnh nhân.

Theo ông Chí, thời điểm chở mẹ anh Ứng vào hơn 1h sáng, trên xe của đơn vị có 1 lái xe và 1 điều dưỡng đi cùng để hỗ trợ người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân ra viện trong tình trạng phải bóp bóng hỗ trợ và dùng bình oxy.

Cũng theo ông Chí, với số tiền 2,4 triệu đồng chi phí là không đắt vì mức giá này đã được đơn vị áp dụng từ lâu.

Bảng giá dịch vụ tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Theo đó, giá 2,4 triệu đồng chi trả cho các dịch vụ như công bác sĩ bóp bóng, công lái xe, xăng dầu khấu hao xe ô tô cấp cứu, trực điện thoại, độc hại do bệnh nhân tử vong, oxy, chi phí quản lý.

Ông Chí cũng thừa nhận việc nhân viên không báo giá từ trước để người nhà và bệnh nhân trước khi lên xe nắm được. Hai nhân viên này lý giải gì thời điểm đó vội đưa người nhà lên xe và bóp bóng cho bệnh nhân nên quên báo giá.

Liên quan đến 2 nhân viên của đơn vị thực hiện vận hành chuyến xe cấp cứu đó, ông Chí cho biết đã kiểm điểm nội bộ.

"Xem trên hệ thống định vị thì chuyến xe di chuyển 14km chứ không phải 12km. Sau lần này, tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại mức giá để phù hợp với nhiều trường hợp cụ thể. Hôm qua (15/10), tôi cũng đã tới tận nhà anh Ứng để trao đổi nhiều vấn đề liên quan và đã có những thống nhất và giải quyết ổn thỏa. Tôi cũng cảm ơn anh Ứng đã có những phản ánh trung thực để đơn vị có những điều chỉnh phù hợp về sau", ông Chí cho biết.