Theo Sina, ban nhạc Ordinary Rock Band đăng tải bản cáo phó thông báo Huệ Quân - ca sĩ chính của nhóm vừa qua đời.

Nữ ca sĩ trong lúc làm việc đã bị ghế ngồi điện điều khiển ép chặt vào ngực, dẫn đến gãy xương sườn, khó thở. Cô được các đồng nghiệp phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau 1 ngày tích cực chữa trị, Huệ Quân không qua khỏi vì thương tích quá nặng.

Ca sĩ Huệ Quân qua đời đột ngột.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Huệ Quân khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Bên cạnh đó, loạt thông tin khác nhau về nguyên nhân qua đời của cô càng làm mọi người hoang mang.

Tối 13/11, đại diện ban nhạc phải lên tiếng đính chính, khẳng định nguyên nhân qua đời của cô do bị loại ghế điện kích cỡ lớn ở sân khấu ép. Thông tin ca sĩ qua đời vì ghế ô tô ép được lan truyền là không chính xác.

Người thân của Huệ Quân cũng mong khán giả cảnh giác, tránh những hành vi dẫn dắt của kẻ xấu lợi dụng sự việc thương tâm để trục lợi.

Ordinary Rock Band là 1 ban nhạc độc lập theo phong cách hậu punk đến từ Đại Liên. Điểm nổi bật của họ là sử dụng nhạc cụ violin khi trình diễn.

Nhóm đã phát hành album đầu tay có tên City Hit Hits Collection vào cuối năm 2022 và bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc vào năm 2023. Họ biểu diễn tại hơn 10 thành phố, bao gồm Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu...

Huệ Quân sinh năm 1999, là thành viên chủ chốt của ban nhạc. Ngoài hát chính, cô còn chơi violin và tham gia sáng tác một số bài hát.

Ca sĩ được đánh giá là linh hồn của ban nhạc. Trên sân khấu, cô thể hiện sự đa dạng trong lối trình diễn, vừa mềm mại nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Trong cuộc sống, Huệ Quân luôn kiên cường đối mặt với mọi thử thách.

"Với nụ cười chân thành và tính cách ấm áp, cô ấy đã truyền cảm hứng cho vô số bạn bè và khán giả. Cô là người đồng đội mà chúng tôi vô cùng tự hào", các thành viên nhóm Ordinary Rock Band viết trong cáo phó.

