CLD bắt tay các đối tác hàng đầu phát triển dự án

Nằm trong quần thể khu đô thị có quy hoạch đồng bộ hàng đầu Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành chốn an cư lý tưởng cho giới thượng lưu trong nước và cộng đồng quốc tế. Hợp tác cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development, Maison Privée đem đến cho thị trường 490 căn hộ cao cấp, với tổng giá trị phát triển ước tính khoảng 450 triệu USD (tương đương 11,7 nghìn tỉ đồng).

Từ trái qua phải: Ông Takashi Kagamoto,Tổng Giám đốc Mitsubishi Estate, ông Tan Wee Hsien, Tổng Giám đốc CapitaLand Development Việt Nam và Quốc tế và ông Nobuaki Higashi, Tổng Giám đốc Nomura Real Estate Development, ký kết hợp tác phát triển dự án căn hộ hạng sang Maison Privée

Maison Privée sở hữu vị trí trung tâm đắc địa trên diện tích rộng 0,8 ha. Lấy cảm hứng từ tên gọi mang ý nghĩa “tư dinh” trong tiếng Pháp, dự án kiến tạo không gian sống biệt lập, riêng tư cùng trải nghiệm an cư tinh tế và độc bản cho gia chủ. Bên cạnh đó, dự án cũng sở hữu khả năng kết nối giao thông thuận tiện tới những tuyến đường huyết mạch như Vành đai 2 và Vành đai 3, giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay quốc tế Nội Bài trong khoảng 20 phút và đến trung tâm Thủ đô trong khoảng 15 phút. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý III/2026 và dự kiến hoàn thành vào quýI/2029.

Phối cảnh Maison Privée, dự án nhà ở hạng sang mới nhất của CapitaLand Development tại khu đô thị Ciputra

Ông Tan Wee Hsien, Tổng Giám đốc CapitaLand Development Việt Nam và Quốc tế, chia sẻ: “CLD hân hạnh giới thiệu Maison Privée, biểu tượng mới cho phân khúc căn hộ hạng sang độc bản tại Hà Nội, được thiết kế tinh tế dành riêng cho giới chủ nhân tinh hoa. Tiếp nối thành công của The Senique Hanoi, Maison Privée đánh dấu cột mốc quan trọng tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa CLD với Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development. Thông qua dự án này, CLD tiếp tục khẳng định cam kết mang đến nguồn cung nhà ở chất lượng cao, đón đầu xu hướng của người mua nhà Hà Nội”.

Theo ông Tan Wee Hsien, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng của tầng lớp có thu nhập cao, nhu cầu đối với các dự án nhà ở chất lượng tại Thủ đô sẽ tiếp tục gia tăng. CLD hiện sở hữu danh mục hơn 19.000 căn hộ và nhà ở tại Việt Nam. Maison Privée sẽ là mảnh ghép chiến lược, góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển 30.000 căn hộ vào năm 2029.

Nâng tầm chuẩn sống thượng lưu cho giới tinh hoa Hà Nội

Maison Privée cung cấp 490 căn hộ hạng sang thuộc hai tòa tháp cao 35 tầng, với đa dạng loại hình và diện tích linh hoạt, từ căn hộ hai phòng ngủ cộng có diện tích 98 m2 tới căn hộ duplex rộng tới 400 m2. Dự án cũng tích hợp không gian thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Tọa lạc giữa quần thể cảnh quan xanh mát rộng gần 100 ha, Maison Privée sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn sân golf Ciputra, hứa hẹn mang đến sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và chốn an cư thanh bình.

Phối cảnh garage siêu xe độc bản của Maison Privée

Hướng tới mục tiêu trở thành dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng chỉ tiền chứng nhận WELL cho dự án nhà ở (WELL for Residential Pre-Certification), Maison Privée đặt trọng tâm vào việc chăm sóc sức khỏe toàn diện trong từng thiết kế. Không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, chú trọng nâng cao chất lượng không khí, kết hợp cùng hệ thống lọc nước cao cấp nhằm tái tạo và nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần hằng ngày cho gia chủ. Bên cạnh đó, cư dân cũng được tận hưởng hệ tiện ích đặc quyền mang đậm dấu ấn thượng lưu như sảnh thang máy riêng biệt, garage siêu xe tiên phong tại Hà Nội, bể bơi bốn mùa trong nhà và hồ bơi tầng thượng với tầm nhìn toàn cảnh đường chân trời Thủ đô.

Dự án sở hữu hồ bơi tầng thượng, tầm nhìn ôm trọn cảnh quan Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Sở hữu vị trí chiến lược cùng khả năng kết nối giao thông liền mạch tới các khu vực trung tâm thành phố, Maison Privée đem đến sự cân bằng hài hòa giữa đặc quyền tư dinh riêng tư và tiện nghi của nhịp sống phố thị. Nằm trong khuôn viên cộng đồng quốc tế của đại đô thị Ciputra, dự án mở ra đặc quyền tiếp cận hệ sinh thái đẳng cấp, quy tụ các cơ sở giáo dục quốc tế hàng đầu như Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS) và Trường Quốc tế Singapore (SIS), cùng những trung tâm thương mại cao cấp như Lotte Mall West Lake.

(Nguồn: CapitaLand Development)