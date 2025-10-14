Kết quả ấn tượng này đã vượt mục tiêu đề ra, mở khóa gói tài trợ trị giá hơn 97.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng) từ Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope (CHF) - nhánh thiện nguyện trực thuộc CapitaLand. Với sự hợp tác của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, khoản tài trợ sẽ đi vào việc cải thiện khả năng hòa nhập xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo hướng nghiệp và phát triển kỹ năng sống.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch #GivingAsOne, một sáng kiến toàn cầu nhằm kêu gọi nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng cùng tham gia đóng góp thông qua các hoạt động hỗ trợ tình nguyện thiết thực, trong các lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe và phúc lợi cho trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi. Khoản quyên góp này là một phần trong tổng cam kết ba năm trị giá lên đến 270.000 USD (tương đương hơn 7 tỉ đồng) của CapitaLand, được công bố nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm ngoái.

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (Việt Nam) (phải) trao bảng tài trợ 97.000 USD cho ông Đỗ Duy Vị, Đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (trái)

Thu hút hơn 8.000 người, ghi nhận hơn 40 triệu bước chân

Khởi động từ tháng 6/2025, “Bước chân gắn kết yêu thương” mang sứ mệnh khơi dậy tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, kêu gọi công chúng cả nước cùng chung bước hành động, nhằm nâng cao nhận thức về tỉ lệ học sinh bỏ học và hỗ trợ các nguồn lực học tập thiết yếu cho trẻ em đường phố và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nối tiếp thành công của những mùa trước, chiến dịch năm nay tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng. Sự kiện đi bộ ngoài trời tại Ocean City đã thu hút hơn 8.000 người tham gia, ghi nhận hơn 40 triệu bước chân.

Gia đình, bạn bè và thú cưng có cơ hội hòa mình vào cung đường 2km và 5km, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động tương tác thú vị đặc sắc, gia tăng tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Sự kiện cũng là dấu mốc tổng kết cho chiến dịch đi bộ trực tuyến kéo dài 4 tháng, ghi nhận sự tham gia của hàng ngàn người với con số kỷ lục hơn 400 triệu bước chân. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho thấy những nỗ lực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của CapitaLand đang ngày được lan tỏa và đón nhận sâu sắc.

Hơn 8.000 người tham dự, ghi nhận tổng cộng 40 triệu bước chân trong hoạt động đi bộ ngoài trời

Người tham gia hòa mình vào những hoạt động tương tác đặc sắc trên tuyến đi bộ

Ông Alwin Low, Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc của CLD (Việt Nam), chia sẻ: “Bước sang mùa thứ ba, “Bước chân gắn kết yêu thương” đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong những nỗ lực trách nhiệm xã hội của chúng tôi tại Việt Nam.

Là một phần thuộc sáng kiến toàn cầu thường niên #GivingAsOne của CapitaLand, chiến dịch thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc kiến tạo một tương lai hòa nhập hơn cho những trẻ em kém may mắn, đồng thời mở rộng tác động tích cực tới các thế hệ trẻ trên cả nước. Thông qua việc hợp tác với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, chúng tôi tập trung huy động những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ thanh thiếu niên vượt lên nghịch cảnh, lan tỏa vai trò của giáo dục trong việc tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng”.

Ông Đỗ Duy Vị, Đồng Giám đốc điều hành của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cũng chia sẻ: “Chiến dịch là minh chứng rõ rệt cho những tác động tích cực khi các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận cùng nhau chung tay hành động. Với sự hỗ trợ quý báu từ CapitaLand và toàn thể cộng đồng, chúng tôi sẽ giúp đỡ thêm nhiều trẻ em thoát khỏi nghịch cảnh, hướng tới tương lai tươi sáng hơn, nơi các em có cơ hội được học tập, phát triển và nuôi dưỡng hy vọng. Mỗi bước chân nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho các em mai sau, đem rủi ro biến thành cơ hội, vượt qua hoàn cảnh và kiên cường vươn lên”.

Khởi nguồn yêu thương: Cộng đồng chung tay vì thế hệ trẻ

Rapper Đen bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tham gia chiến dịch: “Đen tin rằng một bước chân tuy nhỏ vẫn có thể hàm chứa những ý nghĩa lớn lao. Sự kiện hôm nay là dịp để cộng đồng cùng nhau quy tụ và bước đi vì một mục tiêu cao cả, hướng đến việc hỗ trợ các em nhỏ còn kém may mắn trong cuộc sống”.

Rapper Đen mang đến không khí ấm áp cho sự kiện với những ca khúc mạnh mẽ, giàu cảm xúc và những tương tác chân thành với khán giả nhí

Nữ cầu thủ “Quả bóng vàng” Việt Nam Trần Thị Thùy Trang cũng đồng hành cùng hành trình lan tỏa sự tử tế

Chiến dịch năm nay có sự đồng hành của nhà tài trợ chính The Fullton, dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên của CLD tại Hưng Yên, Hà Nội mở rộng.

Tú Uyên