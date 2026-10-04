Gala Car Choice Awards (CCA) 2026 diễn ra tối 4/10 tại Hà Nội, công bố các mẫu xe chiến thắng ở 12 hạng mục cùng hai giải thưởng về nội dung và sự kiện ngành ô tô. VietNamNet cũng có tác phẩm lọt vào top 5 nội dung ngành xe 2026.

Tối nay 4/10, Gala Car Choice Awards 2026 (CCA) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, khép lại mùa giải với 14 hạng mục được công bố và trao giải, gồm 12 hạng mục dành cho xe và 2 hạng mục dành cho nội dung và sự kiện ngành xe.

Có tất cả 12 hạng mục dành cho xe và 2 hạng mục dành cho nội dung và sự kiện ngành xe được vinh danh trong CCA 2026. Ảnh: Phạm Huyền

CCA là một trong những hệ giải thuộc Better Choice Awards 2026, diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia - chuỗi hoạt động kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và cộng đồng, nơi nhiều công nghệ và giải pháp mới được giới thiệu, thảo luận và trải nghiệm.

Trong 12 hạng mục dành cho ô tô, nhóm xe gia đình được chia theo 4 khoảng giá: dưới 600 triệu đồng, từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, từ 1-2 tỷ đồng và từ 2-5 tỷ đồng. Các hạng mục khác tập trung vào xe hybrid, xe thuần điện, trang bị nổi bật, xe phục vụ hành khách, xe dành cho Gen Z, phái nữ và xe cá tính.

Gần 60 xe thuộc top 5 của các hạng mục này được trưng bày tại Triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026, cũng trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: BTC

Kết quả cụ thể như sau:

STT Hạng mục Mẫu xe có điểm cao nhất 1 Xe gia đình dưới 600 triệu đồng Hyundai Creta 2 Xe gia đình từ 600 triệu - 1 tỷ đỗng Mazda CX-5 3 Xe gia đình từ 1-2 tỷ đồng Honda CR-V 4 Xe gia đình từ 2-5 tỷ đồng Volkswagen Viloran 5 Xe hybrid mới của năm hạng phổ thông Jaecoo J5 SHS-H 6 Xe hybrid mới của năm hạng cao cấp Hyundai Palisade HEV 7 Xe thuần điện mới của năm VinFast VF 8 8 Xe mới trang bị nổi bật của năm Jaecoo J5 9 Xe dịch vụ cho hành khách của năm VinFast Limo Green 10 Xe GenZ của năm VinFast VF 3 11 Xe cho phái nữ của năm Geely EX2 12 Xe chất chơi của năm Mazda MX-5

Đáng chú ý, bên cạnh các hạng mục dành cho sản phẩm xe của năm, CCA 2026 còn dành hai hạng mục để ghi nhận những sự kiện và sản phẩm nội dung tạo dấu ấn trong ngành ô tô.

Ở top 5 sự kiện ngành xe 2026, sự kiện ra mắt Omoda C5 SHS-H dẫn đầu khi nhận 42.420 lượt bình chọn. Tiếp đến là Ready Set Ford, Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện của VinFast, sự kiện TC GROUP xuất khẩu xe, liên minh trạm sạc Tasco Auto, Ford...

BTC trao giải cho top 5 nội dung ngành xe 2026. Ảnh: PV

Ở top 5 nội dung ngành xe 2026, tác phẩm “Khát vọng làm chủ công nghiệp ô tô - 30 năm nhìn lại và hành trình phía trước” của VietNamNet cũng được vinh danh khi có số phiếu bình chọn xếp thứ hai. Tác phẩm được đăng ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) trên chuyên mục Ô tô - Xe máy, do nhóm tác giả Phạm Huyền - Phước Sáng - Nguyễn Huế thực hiện.