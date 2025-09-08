Carlos Alcaraz vừa khép lại US Open 2025 bằng chiến thắng ấn tượng trước Jannik Sinner, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp ở tuổi 22.

Đây là chiếc cúp Grand Slam thứ hai trong năm của Alcaraz sau Roland Garros, đồng thời giúp anh cân bằng thành tích với hai huyền thoại Boris Becker và Stefan Edberg.

Alcaraz hôn lên chiếc cúp danh giá - Ảnh: US Open

Với lần thứ hai đăng quang tại US Open, tay vợt Tây Ban Nha trở thành cái tên hiếm hoi sau Djokovic, Nadal và Willander sở hữu ít nhất hai chức vô địch trên mọi mặt sân Grand Slam.

Hiện Alcaraz đã có 2 lần vô địch US Open, Roland Garros và Wimbledon, chỉ còn thiếu Australian Open để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu.

Không chỉ vậy, chiến thắng trước Sinner còn đưa Carlos Alcaraz trở lại ngôi số một thế giới lần đầu tiên sau hai năm, với tổng cộng 11.540 điểm.

Ở tuổi 22, Alcaraz khiến cả thế giới quần vợt phải trầm trồ - Ảnh: US Open

Trong khi đó, Sinner mất 750 điểm và tụt xuống còn 10.780 điểm, song khoảng cách dưới 1.000 điểm vẫn cho phép anh nuôi hy vọng đòi lại vị trí trong các giải lớn sắp tới.

Với phong độ ngày càng ổn định, "Tiểu Nadal" đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và khát khao thống trị quần vợt thế giới.

Bảng xếp hạng ATP tuần này

