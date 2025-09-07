Trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đến cho khán giả một màn kịch tính kéo dài tới 5 set đấu.

Ngay ở set 1, Italia nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng tốt các cơ hội quan trọng để giành chiến thắng 25-23, vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không dễ dàng buông xuôi.

Trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Volleybal World

Bước sang set 2, đội bóng áo đỏ chơi bùng nổ với sự thăng hoa của Vargas và Karakurt, áp đảo toàn diện để thắng 25-13, cân bằng tỷ số 1-1.

Set 3 chứng kiến cuộc rượt đuổi nghẹt thở khi hai đội so kè từng điểm. Italia nhờ sự tỏa sáng của Antropova và Sylla cùng hàng chắn chắc chắn của Danesi đã vượt qua áp lực, giành chiến thắng 26-24 để tái lập lợi thế.

Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi set 4 diễn ra, Gunes và Erdem hỗ trợ hiệu quả giúp họ thắng 25-19, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Ở thời khắc cuối cùng, bản lĩnh của nhà vô địch Olympic giúp Italia bứt phá. Antropova thi đấu thăng hoa, liên tục ghi điểm cùng sự kiên cường của toàn đội, khép lại set 5 với tỷ số 15-8. Chung cuộc, Italia thắng 3-2, chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới sau trận đấu nghẹt thở, đầy cảm xúc.

Các cô giá Italia vô địch xứng đáng - Ảnh: Volleybal World

Với chiến tích này, "Azzurre" chính thức trở thành đội bóng số 1 tuyệt đối của bóng chuyền nữ thế giới, khi đồng thời là đương kim vô địch ở cả 3 giải đấu danh giá nhất hành tinh gồm Olympic, Nations League và Giải vô địch thế giới.

Không chỉ vậy, các cô gái Italia còn nối dài chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc lên con số 36 trận liên tiếp, khẳng định vị thế “nữ hoàng” của làng bóng chuyền đương đại. Đây là chức vô địch thế giới thứ 2 của Italia (sau năm 2002) và cũng là tấm huy chương thứ 4 của họ ở đấu trường này, sau khi giành bạc năm 2018 và đồng năm 2022.

Italia nâng cao chiếc cúp danh giá - Ảnh: Volleybal World

Ngôi sao Paola Egonu tỏa sáng ở trận chung kết với 22 điểm (18 cú đập, 3 chắn bóng, 1 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp), sau khi chơi chưa đúng phong độ ở bán kết gặp Brazil.

Ngoài ra, Myriam Sylla cũng thi đấu xuất sắc với 19 điểm (14 đập, 4 chắn, 1 phát bóng ăn điểm trực tiếp), còn Ekaterina Antropova lại thêm lần nữa chứng tỏ giá trị khi vào sân từ ghế dự bị và ghi 14 điểm quan trọng.