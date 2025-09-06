Novak Djokovic đứng tựa hai tay lên lưới, chờ Carlos Alcaraz quay lại sau khi anh mừng chiến thắng cùng đội ngũ và gia đình, hai tay giơ cao.

Huyền thoại người Serbia dành những lời chúc chân thành khiến Alcaraz mỉm cười. Bầu không khí trên sân gợi cảm giác như một kỷ nguyên đã khép lại.

Thời gian không ngừng trôi, nghiệt ngã với những tay vợt gạo cội, ưu ái cho lớp trẻ. Ở tuổi 38, Djokovic lại lỡ cơ hội làm giàu thêm bộ sưu tập Grand Slam khi phải nhận thất bại 4-6, 6-7 (4-7) và 2-6 trong 2 giờ 23 phút.

Alcaraz đòi nợ Djokovic. Ảnh: US Open

Ngược lại, cánh cửa mở ra cho Alcaraz, khi anh sẽ chơi trận chung kết Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp, hướng tới danh hiệu lớn thứ 6.

Đây còn là màn “trả nợ” ngọt ngào cho hai thất bại gần nhất trước Djokovic: trận chung kết Olympic Paris 2024 và tứ kết Australian Open đầu năm nay.

Alcaraz (22 tuổi 111 ngày) là tay vợt trẻ thứ hai lọt vào trận chung kết đơn nam trên cả 3 mặt sân tại các sự kiện Grand Slam trong một mùa giải.

Anh trở thành tay vợt thứ 10 trong lịch sử đi tới chung kết US Open mà không thua set nào, và mới chỉ hai lần để mất game giao bóng suốt giải.

“Tôi đã có cảm giác rất tốt. Lọt vào chung kết ở đây có ý nghĩa vô cùng lớn. Hôm nay không phải phong độ tốt nhất của tôi tại giải, nhưng tôi giao bóng ổn định và kiên trì tới cuối. Đây là trận đấu cực kỳ thể lực và tôi thực sự hạnh phúc khi được chơi trận chung kết thứ hai ở New York”, Alcaraz nói sau trận.

Trong trận đấu với Djokovic, Alcaraz bẻ game ngay từ đầu và giữ chắc lợi thế để giành set mở màn.

Sang set 2, Djokovic có lúc tìm thấy cơ hội, giành break và tạo sức ép bằng những pha bóng khéo léo, trong đó có một cú lốp khiến khán giả bùng nổ.

Alcaraz vào chung kết với phong độ áp đảo. Ảnh: US Open

Nhưng anh không duy trì được lợi thế, mắc lỗi đánh bóng hỏng ở thời khắc quyết định và gục ngã ở loạt tie-break khi phải giao bóng hai liên tục.

Trong khi đó, Alcaraz tung cú giao như tên lửa khiến cả diễn viên Rami Malek trên khán đài phải vò tóc tiếc nuối.

Khi bước sang set 3, Djokovic tự bắn vào chân mình với hai lỗi giao bóng kép, trao cơ hội break cho đối thủ. Từ đó, anh không còn đường cứu vãn.

Alcaraz, với sự lạnh lùng của tuổi trẻ và quyết tâm của một nhà vô địch, thắng chênh lệch 6-2. Thắng lợi đưa Carlitos vào chung kết US Open 2025, cùng ý nghĩa biểu tượng: dấu chấm hết cho một thời đại.

Lần đầu tiên kể từ 2022, một trong ba huyền thoại Djokovic, Rafael Nadal hoặc Roger Federer không có mặt trong trận chung kết đơn nam tại các sự kiện Grand Slam.