Cơn lốc Sabalenka

Đó thường là cách mọi chuyện diễn ra khi Aryna Sabalenka đứng trên sân khấu quần vợt. Cô căng sức, đẩy nhịp điệu trận đấu đến mức nghẹt thở cho đến khi sức ép khủng khiếp ấy phát huy tác dụng.

Trong trận chung kết tại New York, cơn lốc cuốn phăng không thể cưỡng lại đó đã quật ngã Amanda Anisimova, tay vợt chủ nhà Mỹ: 6-3, 7-6 (7-3) sau 1 giờ 34 phút.

Khoảnh khắc mừng chiến thắng của Sabalenka. Ảnh: EFE

Kết quả mới nhất này có thêm chút đặc biệt: trận thắng thứ 100 của Sabalenka ở nội dung đơn nữ thuộc các sự kiện Grand Slam.

Ở Wimbledon vừa qua, Iga Swiatek cũng đạt 100 chiến thắng trong trận chung kết. Trong kỷ nguyên Mở, chỉ có hai người họ may mắn đạt cột mốc này trong trận đấu tranh cúp vô địch.

Sabalenka phát biểu trên bục vinh quang: “Cảm ơn gia đình và toàn đội. Một năm qua thật khó khăn. Cũng xin cảm ơn bạn trai tôi, người luôn ở bên ủng hộ tôi”.

Giọng cô nghẹn lại: “Cũng xin cảm ơn các bạn nhỏ ở trường nơi tôi bắt đầu chơi quần vợt, những người đã gửi cho tôi một video vào buổi sáng trận chung kết, khiến tôi khóc, và mang đến cho tôi những cảm xúc rất tích cực”.

Như vậy, tay vợt người Belarus bổ sung thêm một danh hiệu Grand Slam vào bảng thành tích, nâng tổng số chiến thắng trong sự nghiệp lên con số 4 – sánh ngang với những nhà vô địch danh tiếng như Hana Mandlikova, Arantxa Sanchez Vicario, Kim Clijsters hay Naomi Osaka.

Sau 1 năm lỡ hẹn với các giải lớn, Sabalenka rốt cuộc cũng hái được trái ngọt.

Sabalenka từng để vuột mất cơ hội đăng quang tại Melbourne hồi tháng Giêng, rồi lại thua ở chung kết Roland Garros tháng 6 – khi cô gục ngã bởi áp lực tâm lý chứ không còn do yếu tố bất ngờ như ở Australia.

Lời khẳng định của nữ hoàng

Tháng 7 tại Wimbledon, chính Anisimova đã ngăn huyền thoại quần vợt Belarus ở bán kết. Nhưng lần tái đấu trong trận chung kết US Open này khác hẳn.

Dù Anisimova vùng lên ở set 2, từ thế bị dẫn 0-3 cân bằng 3-3, rồi thậm chí vượt lên 6-5, nhưng trong những thời khắc quyết định, không ai đủ sức chịu được sức nặng những cú đánh của Sabalenka: mạnh mẽ, chín chắn, và trong cái nền sức mạnh ấy, cô còn tỉnh táo và hợp lý hơn.

Sabalenka khẳng định vị trí số 1 thế giới thời điểm này. Ảnh: EFE

Những cú đánh của cô uy lực hơn cả một số tay vợt nam mạnh nhất. Trước mọi tay vợt thiên về lối chơi tấn công, Sabalenka vẫn là người có tiếng nói cuối cùng. Trong loạt bóng quyết định, cây vũ khí thuận tay hủy diệt một lần nữa mang về chiến thắng.

Anisimova, 24 tuổi và hiện đứng thứ 4 thế giới, lại một lần nữa lỡ hẹn với vinh quang. Tại Wimbledon, cô từng tan vỡ hoàn toàn trước Iga Swiatek, không thể giành nổi một game.

Ở New York, Anisimova đã chống cự quyết liệt hơn, song chừng đó vẫn là quá ít trước một đối thủ đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp và dần định hình vị thế lịch sử.

Trong kỷ nguyên quần vợt của tốc độ và hiện đại này, Sabalenka nổi bật lên như lá cờ đầu.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa bước ngoặt cho lịch sử US Open. Kể từ khi Serena Williams vô địch 3 năm liên tiếp (2012–2014), chưa tay vợt nào có thể bảo vệ thành công danh hiệu.

Trong khoảng thời gian này, sân khấu chính New York luôn chứng kiến ngôi nữ hoàng đổi chủ. Giờ đây, Sabalenka đã làm được.

Năm ngoái cô đánh bại Jessica Pegula, năm nay là Amanda Anisimova. Mọi kẻ nổi loạn đều bị chặn lại bởi niềm kiêu hãnh của vị nữ hoàng quần vợt 27 tuổi.

Với ánh mắt rực sáng, khoác chiếc áo khoác bạc lấp lánh, Sabalenka khép lại một mùa giải mà mảnh ghép còn thiếu duy nhất nay đã trọn vẹn. Bị Swiatek thử thách dữ dội trong suốt mùa hè, số 1 thế giới vẫn đứng vững.