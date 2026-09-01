Video highlights Carlos Alcaraz 3-0 Roman Safiullin

Carlos Alcaraz đã có màn tái xuất đầy ấn tượng tại US Open 2026 khi đánh bại Roman Safiullin với tỷ số 6-4, 6-4, 6-4 trong trận đấu kéo dài 2 giờ 22 phút. Chiến thắng này giúp tay vợt số 3 thế giới khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch Grand Slam tại New York.

Carlos Alcaraz tái xuất ấn tượng tại US Open 2026 - Ảnh: US Open

Trở lại sau 5 tháng điều trị chấn thương cổ tay, Alcaraz bước vào trận đấu với phần băng trắng ở cánh tay phải và có phần thận trọng trong những phút đầu. Tuy nhiên, nhà vô địch nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu quen thuộc, đặc biệt là những pha thuận tay uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt.

Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ bảy của set đầu tiên khi Alcaraz tung cú thuận tay tốc độ cao để giành break, tạo lợi thế quan trọng. Trong phần còn lại của trận đấu, tay vợt người Tây Ban Nha duy trì sự ổn định và không để đối thủ tạo nên bất ngờ.

Safiullin từng gây khó khăn cho Alcaraz trong lần gặp nhau trước đây tại Paris Masters 2023, nhưng lần này tay vợt Tây Ban Nha cho thấy bản lĩnh vượt trội. Anh cứu thành công 5/6 break point phải đối mặt, thể hiện sự chắc chắn ở những thời điểm quyết định.

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Với chiến thắng này, Alcaraz nâng thành tích tại các giải Grand Slam năm 2026 lên 8 trận toàn thắng, sau khi hoàn tất Career Grand Slam bằng chức vô địch Australian Open hồi tháng 1.

Mục tiêu tiếp theo của Alcaraz là trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu US Open kể từ Roger Federer giai đoạn 2004-2008. Ở vòng hai, anh sẽ đối đầu Jaime Faria của Bồ Đào Nha.