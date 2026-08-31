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Trong bối cảnh Jannik Sinner không thi đấu, Carlos Alcaraz trở lại sau 4 tháng, Novak Djokovic được kỳ vọng có thể chinh phục US Open 2026.

Thế nhưng, Mariano Navone đã tạo nên cú sốc đầu tiên tại US Open. Giải đấu còn chưa kịp nóng lên thì đã phải chia tay Djokovic ngay từ vòng đấu mở màn.

Tay vợt Serbia không chỉ khuất phục trước sự ổn định của đối thủ mà còn thua cả chính thể trạng của mình.

Djokovic sớm dừng bước ở US Open 2026. Ảnh: ATP Tour

Djokovic tỏ ra không khỏe. Nhà vô địch 24 Grand Slam có dấu hiệu mệt mỏi ngay từ giai đoạn đầu trận và càng thi đấu lâu, cảm giác khó chịu càng trở nên rõ rệt, thậm chí anh còn bị nôn.

Cuối cùng, Nole phải chấp nhận thất bại với tỷ số 6-7(5-7), 7-5, 6-4, 2-6 và 1-6. Kết quả này khiến US Open sớm mất đi một trong những tên tuổi thu hút sự chú ý lớn nhất.

Tay vợt 39 tuổi từng vượt qua bất lợi sau khi để thua set đầu và lật ngược tình thế, nhưng thể lực của anh dần suy giảm. Đến giai đoạn cuối trận, Djokovic gần như không còn đủ sức để đáp trả Navone.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Djokovic phải dừng bước sớm đến vậy tại US Open.

Muốn tìm một lần anh chia tay Grand Slam ngay ở giai đoạn tương tự, phải quay ngược thời gian tới năm 2006 và 2005, và cả hai lần đều diễn ra tại Australian Open.

Đây là thất bại lịch sử với Djokovic, khiến giấc mơ Grand Slam thứ 25 ngày càng trở nên xa vời với Nole.